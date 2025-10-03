Lo que necesitas saber: Copiando las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele busca erradicar de donde pueda todo lo que tenga que ver con el movimiento LGBT... o, como él lo llama, "agenda de género"

Y en más cositas del gobierno que algunos muy locochones quisieran en México (tipo Sandra Cuevas… dicho por ella misma), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mandado a prohibir que la gente use el lenguaje inclusivo en todas las escuelas del país.

Trump y Bukele / Foto: @nayibbukele

Prohíbir el lenguaje inclusivo es para una comunicación clara, uniforme y respetuosa

Con decreto y toda la cosa, desde ayer (2 de octubre) se estableció la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos de El Salvador. La prohibición también abarca dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del país centroamericano.

De acuerdo con el comunicado compartido por la responsable de Educación en El Salvador, la capitana Karla Trigueros, la orden de Bukele es con el fin de “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

El uso del lenguaje inclusivo nunca ha sido obligatorio en ninguna instancia pública (aunque por ahí hay quienes condenan no entrarle), sin embargo, su prohibición sí tiene ese carácter. Así que ya no se escuchara en las escuelas de El Salvador cosas como “niñe”, “compañere”… incluso Vicente Fox sería reprehendido, porque ya se prohíbe soltar el clásico “todos y todas”.

Educación en El Salvador está a cargo de una funcionaria con formación militar

Otras expresiones del lenguaje inclusivo que quedan prohibidas por orden de Bukele es el tachecito y el arroba para evitar colocar el género en una personas, como en “alum@s” y “maestrxs”.

Karla Trigueros, ministra de Educación en El Salvador / Captura de pantalla

La prohibición del uso de lenguaje inclusivo en escuelas va dejando más claro el tipo de educación que se establece en El Salvador… nada de qué extrañarse, cuando la titular de la dependencia encargada del área es una mujer con formación militar.

Nomás recordemos que, hace unas semanas, la misma funcionaria dio a conocer que, de manera obligatoria, los alumnos debían ofrecer el saludo militar al ingresar a la escuela… y ser portadores de un corte de pelo “adecuado”.