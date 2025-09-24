Lo que necesito saber: Lex Ashton 'N' se encuentra internado en una clínica del IMSS con varias fracturas en las piernas.

¿La tragedia en el CCH Sur se pudo haber evitado? No estamos seguros de eso, pero lo que sí sabemos es que la madre de Lex Ashton ‘N’ llamó al 911 para alertar a las autoridades de que su hijo salió de casa con una arma blanca.

Sin embargo, no tuvo una respuesta eficiente, por lo que no se pudo evitar el ataque de Lex Ashton ‘N’ contra Jesús Israel ‘N’, su novia y un trabajador del plantel.

Mamá de Lex Ashton ‘N’ alertó al 911

El 22 de septiembre, Lex Ashton ‘N’ ingresó al CCH Sur con armas blancas, entre ellas una guadaña, con la que atacó a dos estudiantes y un trabajador. Lamentablemente, Jesús Israel ‘N’ de apenas 16 años de edad falleció, mientras que, los otros dos heridos sobrevivieron.

Las autoridades ya abrieron una investigación contra Lex Ashton ‘N’, quien había dejado varios mensajes ‘perturbadores’ en sus redes sociales sobre sus intenciones de agredir a otras personas.

Sin embargo, el ataque pudo haber sido prevenido. De acuerdo el periodista Antonio Nieto, en la carpeta de investigación del caso CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00375/09-2025, la madre de Lex llamó al 911 en cuanto vió que su hijo llevaba un arma blanca.

Ella sabía que se dirigía a la escuela, porqué tenía que hacer algunos trámites escolares, pero entre sus cosas pudo notar una de las armas con las que planeaba realizar el ataque.

“Iba a hacer unos trámites escolares, pero vi que llevaba un arma blanca”

Ahora se sabe que hubo una llamada de advertencia que, aparentemente, no se atendió como se debía. Las autoridades tendrán que determinar la responsabilidad del 911 en este caso y si realmente resulta funcional para otro tipo de emergencias.

Por lo pronto Lex Ashton ‘N’ se encuentra internado en una clínica del IMSS con varias fracturas en las piernas. Aunque sus lesiones son de gravedad se encuentra fuera de peligro. El joven se arrojó de uno de los edificios del plantel para evitar ser arrestado.