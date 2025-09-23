Lo que necesitas saber: Tras varias horas, la UNAM se limitó a repetir la información ya conocida de los hechos.

Horas después de los terribles hechos ocurridos en el CCH Sur de la UNAM, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya inició las investigaciones correspondientes. La carpeta que abrió es por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

Se desconoce qué motivó a Lex Ashton “N” a atacar en el CCH Sur

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía capitalina, parece que ya se tiene muy bien establecido lo que sucedió en el plantel de educación media superior ubicado en Coyoacán:

“Alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución”, describe la FGJCDMX.

La fiscalía de la CDMX agrega que Lex Ashton también agredió a un trabajador administrativo del CCH Sur, identificado como Armando “N”, quien intentó contenerlo. Debido a las lesiones que le provocó, el hombre de 69 años tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica (ya fue dado de alta).

Y ahí están los dos delitos que investiga la fiscalía capitalina: homicidio calificado en contra de Jesús Israel “N” y lesiones dolosas contra Armando “N”. Ambos delitos cometidos por Lex Ashton “N”, quien ingresó al CCH Sur usando una capucha y ya portando el arma blanca. Es decir, hubo premeditación.

UNAM se limita a repetir información ya conocida

Según describe la FGJCDMX, al intentar huir, Lex Ashton “N” subió a un edificio del CCH Sur y se arrojó… lo cual le ocasionó fracturas en ambas piernas; por lo cual se requirió trasladarlo a un hospital. Ahí sigue, bajo resguardo de las autoridades.

Lo que faltaría investigar por parte de las autoridades es qué motivó al joven de 19 años a atacar de la forma en que lo hizo… ya en redes se han compartido imágenes sacadas del perfil de Lex Ashton “N”, las cuales no acaban de aclarar el asunto, pero han servido para crear teorías por parte de los cibernautas. Habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades.

Por cierto, la FGJCDMX aclara que tanto la atención de la emergencia como la captura del probable responsable de los hechos corrió por cuenta de las autoridades del CCH Sur. Esto se debió a la naturaleza autónoma de la UNAM.

Luego de varias horas, la UNAM ofrecido un posicionamiento oficial. En comunicado difundido por medios de los canales del CCH Sur, la máxima casa de estudios se limitó a informar que el trabajador administrativo herido por Lex Ashton “N” ya fue dado de alta.

La UNAM también informa que se suspenden las actividades en el CCH Sur hasta nuevo aviso, para facilitar las investigaciones que realizará la fiscalía capitalina… ah y que se revisarán los protocolos de prevención y protección.