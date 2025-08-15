Lo que necesitas saber: Durante más de 3 horas, el servicio de Tasqueña a Colegio Militar de la Línea 2 del Metro fue suspendido.

Luego de un caótico cierre de operaciones y que, supuestamente, ya se había arreglado el asunto… pues qué creen: que el servicio en la Línea 2 del Metro volvió a ofrecerse de manera incompleta.

Corto circuito Línea 2 del Metro // X:@AdrianRubalcava

Continúan los trabajos en las vías de la línea 2

A los pocos minutos de iniciar el servicio del Metro, este 15 de agosto, en las redes del sistema de transporte colectivo se informó que, debido a los trabajos en la zona de vías, el servicio en la Línea 2 sólo se ofrecía de Cuatro Caminos a Hidalgo.

“No se ofrece servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña”, advirtió el Metro. De acuerdo con el mensaje, para los recorridos en las estaciones cerradas, se coordina apoyo con unidades de RTP.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Afortunadamente, sólo fue durante la primera hora después de iniciado el servicio. Alrededor de las 6:30 horas, el Metro salió con otro aviso, indicando que la Línea 2 ya da servicio de manera normal, en todas sus estaciones.

La falta de seriedad de parte de los encargados fue molestia para la gente… sobre todo porque se sigue pidiendo a los usuarios “tomar previsiones”. “Ponen “tomen previsiones” Previsiones para que? Para caminar cuando nos vuelvan a bajar?”, reclamó una usuaria.

“Dejen de estar jugando, ayer supuestamente había quedado, hoy de nuevo evacuaron a personas y anunciaron que no hay servicio de en toda la línea y en estos momentos que siempre si, ya hay”.

Servicio del Metro en Línea 2 chafeó desde horas antes

La tarde del jueves 14 de agosto, la Línea 2 del Metro colapsó, dejando sin servicio a miles de usuarios… en pleno aguacero y hora pico. Horas después de que se anunció la fallael servicio en toda la línea.

El director del metro, Adrián Rubalcava, informó que tras la intervención de los técnicos, el problema que afectó el servicio de la estación Tasqueña a Colegio Militar –por más de 3 horas– fue un asunto en las vías.

Suspenden servicio en estaciones de Línea B del Metro / Foto: @AdrianRubalcava

Desalojan a usuarios por cortocircuito

En redes sociales circularon videos de la razón por la que el servicio de la Línea 2 del Metro tuvo que ser suspendido: un cortocircuito.

Las imágenes muestran vagones completamente cubiertos de humo y a los usuarios caminando por las vías mientras los desalojaban.

Minutos después, las autoridades confirmaron esta versión. Además, resaltaron que no se tiene registro de alguna explosión, incendio o de ninguna persona lesionada. En fin, un día más en la Ciudad de México…