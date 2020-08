¿Te llaman diario? Te decimos qué hacer para que dejen de cobrarte algo que no debes

¿Te ha pasado que comienzan a llamar a tu casa 487 veces al día para cobrar la deuda de una persona que ni conoces? Lo peor es que en muchas de esas veces quienes cobran amenazan con embargos, con que seguirán llamando, con demandas por encubrir al deudor, etc.

Es importante que sepas que sí se puede hacer algo para que dejen de molestarte o incluso si la deuda sí es tuya, hay ciertos lineamientos que los despachos de cobranza deben seguir o de lo contrario podían recibir sanciones.

¿Qué pueden hacer y no los despachos de cobranzas?

El director de Análisis y Estadística de Productos y Servicios Financieros de Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), Jesús David Chávez Ugalde, explica que los despachos de cobranza no son instituciones financieras, sino intermediarios que los bancos contratan para intentar cobrar la deuda o reestructurarla a cambio de su comisión.

Pero esto no quiere decir que puedan hacer lo que les da su gana. Es importante que tengas en mente que no te pueden amenazar, no pueden ni te van a embargar, mucho menos acosarte en tu casa, llevarte a prisión o hacerte bullying financiero por ningún lado.

Y la pregunta del millón ¿dónde se puede denunciar este tipo de acoso?

La Condusef tiene el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) que es un sistema en el que las instituciones financieras anuncian los despachos que tienen contratados. Pero además ahí también los usuarios pueden presentar una queja (a elegir entre 21 causas) en caso de que los despachos incumplan con los lineamientos.

Es importante que en la siguiente llamada que recibas, si la deuda no es tuya y no conoces a la persona que buscan, que anotes:

el nombre de la entidad financiera que requiere el pago

el despacho de cobranza que se comunicó

el nombre del cobrador

Ya con esa información en mano, el primer paso es presentar la queja ante la Redeco: ya sea presencial o en línea. Asegúrate que la queja sea por Gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o deudor.

¿Qué pasa después?

La Condusef tiene tres días para reportar la queja a la institución financiera en cuestión y ellos, a su vez, tienen un mes para notificar al despacho los motivos de la queja y pedirles que se apeguen a la ley.

Si el que responde la llamada no es el que debe, las llamadas deben detenerse por completo pero en lo que se hace la investigación, el cobrador puede seguir ching..intentando.

En caso de que ya se terminaron los plazos y las llamadas continúan, hay que presentar oooootra denuncia.

¿Y cuáles son las consecuencias de las quejas?

Si el despacho recibe muchas quejas puede ser sancionada o recibir calificaciones bajas en sus evaluaciones de servicio.

Pero ojo, si la deuda sí es tuya, lo único que va a pasar es que la institución le pedirá al despacho que se apegue a las disposiciones pero seguirán llamando. La única excepción por la que seguirán llamando, si tu no eres el deudor, es que hayas firmado un contrato como aval.

Pero hay otro camino para presentar la denuncia. También puedes escribir una carta en la que expliques la situación y presentarla ante la Condusef: por ejemplo si te llaman fuera de los horarios permitidos (7 am a 10 pm), si te amenazan o si no eres el deudor).

En este caso la queja se presenta para solicitar una cita de conciliación con un funcionario de la Comisión, la cual puede tardar hasta mes y medio. Si se llega a un consenso y se llega a una resolución, en aproximadamente tres días tiene que terminar el acoso.

Si la queja es en contra de una empresa comercial o tienda departamental, de telefonía móvil, internet, cable, etc.es con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si te amenazan, insultan o usan sellos o documentos que aparentan ser de un juzgado o tribunal entonces ya son delitos que sanciona el Código Penal Federal por lo que puedes interponer denuncia hasta en la Fiscalía General de la República (FGR). En estos casos las sanciones van de 1 a 4 años de prisión y multas de entre 50 mil y 300 mil pesos.

