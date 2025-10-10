Los videos que muestran lo terrible de las inundaciones en Poza Rica

Lo que necesitas saber: Las intensas lluvias de días recientes provocaron el desbordamiento del río Cazones y eso provocó las inundaciones en Poza Rica

Poza Rica amaneció bajo el agua este viernes, 10 de octubre, y no en sentido figurado. El desbordamiento del Río Cazones dejó inundaciones que devastaron casas, calles, negocios, autos y colonias enteras.

Foto: Secretaría de Protección Civil de Veracruz

Lluvias provocan desbordamiento de río e inundaciones en Poza Rica

Las autoridades de Poza Rica dieron a conocer que las inundaciones alcanzaron una altura de 4 metros, por lo que muchas casas terminaron con el agua cubriendo por completo la planta baja.

Y es que Poza Rica fue al que peor le fue de los 48 municipios de Veracruz que resultaron afectados por las lluvias de los recientes días. Como decíamos antes, el desbordamiento del río Cazones fue la causa de las inundaciones, generando que las calles quedaran intransitables, casas inundadas con pérdidas materiales incalculables, servicios colapsados y saqueos en tiendas y otros negocios.

Foto: Secretaría de Protección Civil de Veracruz

Apenas el jueves la gobernadora Rocío Nahle recorrió Poza Rica y otros lugares por aire, prometiendo que estaban preparados en caso del desbordamiento de algún río. Ella misma confirmó que cinco personas murieron por las intensas lluvias y las inundaciones.

Foto: Secretaría de Protección Civil de Veracruz

Videos que muestran lo terrible de las inundaciones en Poza Rica

De plano la gente tuvo que subir a sus techos, quedando atrapados por las inundaciones. Desde ahí pidieron ayuda para que el gobierno fuera a rescatarlos.

En redes sociales no solo hay ya muchos videos de cómo lucen las terribles inundaciones en Poza Rica, también de la forma en que han rescatado a algunas personas del agua.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que se activó el Plan Marina y el Plan DN-III, además de que se abrieron decenas de albergues para recibir a las y los damnificados por las inundaciones. Una situación de verdad que no se le desea a nadie.

Foto: Secretaría de Protección Civil de Veracruz

Cabe mencionar que lugares como Álamo y Tuxpan también enfrentan inundaciones que han afectado a cientos de habitantes, por lo que neta la emergencia en Veracruz está en otro nivel.