Lo que necesitas saber: Este viernes 26 de septiembre se conmemora el onceavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Tan solo un día antes de la mega marcha por el caso Ayotzinapa, manifestantes y normalistas utilizaron un camión para derribar la puerta del Campo Militar 1-A. Tras lo ocurrido, decidieron incendiar el vehículo y después se retiraron del lugar.

Manifestantes derriban puerta de campo militar // X:@ricardovitela

Derriban puerta del Campo Militar 1-A

Un día antes del onceavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestantes y familiares realizaron un mitin fuera del Campo Militar 1-A.

La situación, aunque comenzó tranquila, escaló hasta que, pasando el mediodía, pues los manifestantes utilizaron un camión para derribar una de las puerta del cuartel.

Manifestantes derriban puerta de campo militar // X:@ehiramhurtado

Incendian camión con petardos y bombas molotov

Una vez que lograron tumbar la puerta, los normalistas decidieron tirar petardos y bombas molotov hacía el vehículo, por lo que terminó envuelto en llamas.

Minutos después los manifestantes se retiraron del lugar. Bomberos de la Ciudad de México llegaron al Campo Militar para controlar el incendio del camión.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida y las autoridades de ya comenzaron las las investigaciones. El conductor de la unidad ya fue identificado y se encuentra bajo resguardo.