Aaaah, la Cámara de Diputados. Sitio donde es común que haya, más allá del debate, polémicas que llegan hasta denuncias internas entre colegas. Esto pasó entre las diputadas María Clemente García y Teresa Castell.

Todo en contexto de una denuncia que Teresa Castell puso en la Contraloría de la Cámara de Diputados, que saltó a redes, y un encontronazo en plena sesión.

Foto: Cámara de Diputados YouTube.

¿Qué pasó entre las diputadas María Clemente y Teresa Castell?

Pues todo esto está relacionado, en parte, por los videos que la diputada trans María Clemente García ha publicado en sus redes —y que desencadenó una conversación en la Cámara de Diputados sobre la ética de las publicaciones, aunque más allá de las decisiones personales de García, la diputada fue cuestionada por la propia población trans sobre la manera en que apoya a esta comunidad o los estereotipos que se reproducen con sus publicaciones.

Si bien la conversación ha estado en varios frentes, uno de ellos lo tomó la bancada del PAN mediante Teresa Castell, quien ha criticado a María Clemente por estas publicaciones —con la advertencia de buscar su destitución como diputada.

Foto: Mario Jaso-Cuartoscuro.

El tema escaló un poco más al “frente a frente” durante la sesión del 25 de octubre en la Cámara de Diputados.

Ahí, mientras los dipus y las dipus estaban presentando sus iniciativas, María Clemente buscó a Castell —quien horas antes había pedido la destitución de su colega en la Cámara de Diputados y el INE.

Foto: @teresacastellmx

Ya en la sesión, la diputada del PAN estaba por irse o algo por el estilo y fue entonces que la diputada —que llegó con la bandera de Morena a su curul, aunque hoy dice que ya se separó de este partido— la cuestionó por marcharse.

La discusión

“Tiene cosas más importantes que hacer que trabajar, no trabaja, ya se va (…) entérense que la diputada es una huevona”.

Aquí el reproche de María Clemente, mientras Castell sólo decía “violencia contra la mujer“, haciendo la V de la victoria.

La confrontación subió de tono y tuvieron que intervenir más personas y hasta la tribuna tuvo que entrar, desde lejos, al quite.

Foto: Cámara Diputados Youtube.

Más tarde, en un intento de moción que no era moción —una propuesta ya sea de proyecto de ley o voto— María Clemente denunció a Teresa Castell por abandonar la sesión, pero no pasó gran cosa porque la misma tribuna le indicó que no se trataba de una moción y no habían chance de hacer gran cosa.

? Conato de violencia entre las diputadas @MARIACLEMENTEMX y @teresacastellmx



La diputada de Morena confrontó a la del PAN y terminó en agarrón de cabello ? pic.twitter.com/X8Dxo0PLl5 — Laura Brugés (@LauraBruges) October 26, 2022

Por acá les dejamos el momento de esta discusión, que tiene al frente a una diputada de un partido que se ha mostrado conservador en políticas públicas progresistas y en pro de los derechos de las comunidades LGBT+. Y otra diputada que ha sido cuestionada por su gestión como representante de la comunidad Trans y su falta de apoyo hacia la misma: