Lo que necesitas saber:

Aunque no dio fecha exacta de su regreso, anunció que buscará prepararse para participar en las próximas elecciones presidenciales.

Después de todo el relajo que se armó a partir de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, parece que por fin regresará la paz al país… o al menos la ganadora del Premio Nobel, pues María Corina Machado anunció que estará de vuelta en “pocas semanas”.

La candidata que puede quitarle las elecciones a Maduro en Venezuela está congelada
Foto: María Corina Machado vía FB

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela

Poco se ha hablado de la líder opositora venezolana María Corina Machado desde su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Aunque esta vez volvió a ser tendencia tras anunciar su regreso a Venezuela.

En redes sociales, la ganadora del Premio Nobel de la Paz anunció su regreso a territorio venezolano. Además, entre muchas otras cosas, cuestionó el gobierno de Delcy Rodríguez, señalándolo de mantener prácticas del chavismo.

“Hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla. Durante todos estos días mi corazón ha estado con ustedes”, compartió.

Buscará presentarse a unas nuevas elecciones presidenciales…

La líder opositora venezolana aprovechó el mensaje para asegurar que uno de sus objetivos para regresar a Venezuela es prepararse para participar en las próximas elecciones presidenciales.

Eso sí, de momento la líder opositora no le puso fecha a su regreso, pues solo adelantó que este será en las “pocas semanas”. En fin, habrá que estar al pendiente de si su regreso tendrá algún impacto en Venezuela.

¿Nomás por el Nobel de la Paz? Razones por las que Trump bateó a María Corina Machado

