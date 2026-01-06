Lo que necesitas saber: Desde las primeras horas en las que Maduro ya no lidera Venezuela, Trump descartó por completo que María Corina Machado vaya a ascender al poder... según el republicano, la líder opositora no está preparada.

“Ya, amiga… no le ruegues”, es lo que muchos le dicen a María Corina Machado ahora que, pese a que Trump ya la bateó gacho, sigue ahí duro y dale aplaudiendo… y hasta ofreciéndole su Premio Nobel de la Paz que se le concedió a ella por sus esfuerzos por la democracia de Venezuela. Anda de “migajera”, diría la chaviza…

Líder de la oposición en Venezuela. Foto: Getty Images

Machado asegura que el pueblo venezolano quieren darle el Nobel a Trump

En entrevista con Fox News, María Corina Machado aseguró que tiene toda la intención de compartir su Nobel de la Paz con Donald Trump… nomás que no ha tenido la oportunidad de ofrecérselo, porque ni ha platicado con él para, personalmente, darle las gracias por la captura de Nicolás Maduro… hecho que, en teoría, permitiría el ascenso al poder de la oposición.

“Me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, dijo Corina Machado… una declaración que en redes ha sido tomado como un acto de total falta de dignidad de la líder opositora del régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado y Edmundo González / Foto: Getty

Los “especialistas” de X (antes Twitter) toman la declaración de María Corina Machado como una respuesta directa la versión que se corrió en redes que apunta que una de las principales razones por las que Trump le dio la espalda a la líder opositora fue porque ésta le “robó” el Nobel de la Paz… y que esperaba que ella declinara el galardón, en lugar de nomás dedicárselo…

Inteligencia, Marco Rubio, informes “inexactos” y rechazo de empresarios, las razones más profundas

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de The New York Times, el rechazo de Trump hacía María Corina Machado como posible nueva líder de Venezuela va más allá de un simple Nobel de la Paz.

Según el texto firmado por Tyler Pager, Anatoly Kurmanaev y Julian E. Barnes, Trump basó su decisión de batear a la líder opositora en información proporcionada por Inteligencia de Estados Unidos, la cual apunta a que Machado y la oposición toda “tendría problemas para dirigir el gobierno”.

Foto: @POTUS

Además de Inteligencia, en la decisión de Trump de mejor poner a cargo del gobierno venezolano a Delcy Rodríguez influyó Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos le señaló que apoyar a la oposición en Venezuela implicaría una presencia militar estadounidense más “robusta” en el país sudamericano… además de que sería un factor de mayor dessestabilidad.

Por otra parte, señala el texto del NYT titulado “Por qué Trump no respaldó a María Corina Machado para que liderara Venezuela” apunta a que el republicano quedó decepcionado de la Nobel de la Paz, ya que ella le aseguró que el régimen de Nicolás Maduro estaba al borde del colapso… cosa que realmente era falso: la líder opositora ofreció al gobierno de Trump informes “inexactos”.

No asistir a reuniones pactadas con equipos de Estados Unidos alegando ser perseguida por el régimen de Maduro (pese a que el gobierno de Trump le ofreció amplia seguridad), no entregar una lista de nombres de los supuestos presos políticos de los que exige liberación, no contar con un plan concreto para llevar al poder a Edmundo González, fueron otros factores por los que Trump acabó diciendo “no, no… mejor vamos por otro lado”.

Foto: María Corina Machado vía FB

Corina Machado dispuesta a ir a nuevas elecciones…

En la entrevista con Fox News, María Corina Machado dijo estar en toda la disposición de presentarse a unas nuevas elecciones presidenciales… asegurando que Delcy Rodríguez no puede ser presidenta de Venezuela porque los inversionistas, empresarios y el pueblo no confían en ella.

¿Cómo queda la situación en Venezuela? / Foto: TeleSUR & WhiteHouse

Sin embargo, pues Trump ya ha dejado claro que no tiene la mínima intención de realizar elecciones… y, respecto al apoyo a Delcy, The New York Times señala que Machado es la que tiene completamente destruida su relación con empresarios de Venezuela debido, nuevamente, a la inexactitud de sus señalamientos.

“Machado y sus aliados en el exilio recurrieron a las redes sociales para atacar y desacreditar a figuras públicas cuyo trabajo se desviaba de sus puntos de vista”, señala el NYT. “Estas acciones le costaron apoyo de miembros del Partido Demócrata y de muchos empresarios, estadounidenses y venezolanos, con intereses en Venezuela e influencia en la órbita de Trump”.