Lo que necesitas saber: María Corina le entregó su Medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump... según por su compromiso por la libertad de Venezuela.

Por más que le dicen que no, ahí sigue… pero bueno. A la líder opositora venezolana María Corina Machado por fin se le hizo reunirse con el presidente de Estados Unidos y tras el encuentro, aseguró que le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz.

María Corona Machado, Nobel de la Paz, 2025 / Foto: @NobelPrize

María Corina Machado se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

Y es que aunque Trump ya la bateó más de una vez, María Corina Machado estuvo duro y dale insistiendo… hasta que por fin se le hizo reunirse con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca.

“Sepan que contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”, fueron las palabras que la ganadora del Nobel de la Paz le dijo a un grupo de venezolanos que la esperaba al finalizar su reunión privada con Trump.

Asegura que le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz…

Minutos después, la líder opositora venezolana informó que (como ya lo había adelantado), durante su reunión le entregó a Donald Trump su Medalla del Premio Nobel de la Paz. Aún y cuando el Instituto Nobel ya le había dicho que no era posible.

“El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”, declaró.

Presentan informe de gestión en Venezuela

Y mientras tanto en Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, presentó el informe de gestión en nombre de Nicolás Maduro, mencionando entre otras cosas que todo su país está amenazado…

Esta declaración es muy diferente a lo mencionada por Trump apenas ayer tras tener una “excelente conversación telefónica” con la presidenta venezolana.