Juicio contra Marius Borg Høiby: Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega

Lo que necesitas saber: La Fiscalía de Noruega pide 7 años y 7 meses de prisión para Marius Borg Høiby.

El juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, está por llegar a su fin. Y antes de la resolución, la Fiscalía noruega pidió 7 años de prisión por violación, violencia doméstica y otro tipo de delitos.

Se trata de un juicio importante para Noruega, pues uno de los integrantes de la familia real fue llevado ante la justicia por una serie de delitos —se juntaron 39 cargos, aunque uno fue desechado— relacionados con violencia de género.

Foto: @dpa_intl

Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Høiby está en prisión preventiva y está a la espera de que su juicio termine el 19 de marzo.

Y va de nuevo: la Fiscalía de Noruega pide 7 años y 7 meses de prisión por violación a 4 mujeres y violencia doméstica. Aunque no son los únicos cargos.

Captura de pantalla.

Høiby fue detenido en febrero de 2026 por cargos de violación y desde ese momento estuvo en prisión preventiva, entre otras cosas, por no cumplir una orden de restricción y alejamiento hacia una de las mujeres que lo denunciaron.

El hijo de la princesa Mette-Marit —del matrimonio previo al del príncipe Haakon de Noruega— además es acusado de conducta sexual vejatoria en 6 casos, infracción de la ley de narcóticos, alteración del orden público, amenazas y tráfico.

Captura de pantalla.

Este caso se suma al de la misma Mette Marit que ha causado ruido en la familia real noruega.

Todo a raíz de los archivos publicados de Jeffrey Epstein. En este contexto, sonó más fuerte la relación que la princesa Mette Marit sostuvo con Epstein entre 2011 y 2014.