Lo que necesitas saber:

La Fiscalía de Noruega pide 7 años y 7 meses de prisión para Marius Borg Høiby.

El juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, está por llegar a su fin. Y antes de la resolución, la Fiscalía noruega pidió 7 años de prisión por violación, violencia doméstica y otro tipo de delitos.

Se trata de un juicio importante para Noruega, pues uno de los integrantes de la familia real fue llevado ante la justicia por una serie de delitos —se juntaron 39 cargos, aunque uno fue desechado— relacionados con violencia de género.

Juicio contra Marius Borg Høiby: Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega
Foto: @dpa_intl

Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Høiby está en prisión preventiva y está a la espera de que su juicio termine el 19 de marzo.

Y va de nuevo: la Fiscalía de Noruega pide 7 años y 7 meses de prisión por violación a 4 mujeres y violencia doméstica. Aunque no son los únicos cargos.

Juicio contra Marius Borg Høiby: Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega
Captura de pantalla.

Høiby fue detenido en febrero de 2026 por cargos de violación y desde ese momento estuvo en prisión preventiva, entre otras cosas, por no cumplir una orden de restricción y alejamiento hacia una de las mujeres que lo denunciaron.

El hijo de la princesa Mette-Marit —del matrimonio previo al del príncipe Haakon de Noruega— además es acusado de conducta sexual vejatoria en 6 casos, infracción de la ley de narcóticos, alteración del orden público, amenazas y tráfico.

Juicio contra Marius Borg Høiby: Piden 7 años de prisión para hijo de la princesa de Noruega
Captura de pantalla.

Este caso se suma al de la misma Mette Marit que ha causado ruido en la familia real noruega.

Todo a raíz de los archivos publicados de Jeffrey Epstein. En este contexto, sonó más fuerte la relación que la princesa Mette Marit sostuvo con Epstein entre 2011 y 2014.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

César Chávez, acusado de abuso sexual por Dolores Huerta y más mujeres

César Chávez, acusado de abuso sexual por Dolores Huerta y más mujeres
estados-unidos-suspendera-emision-visas-inmigrante-75-paises-1

Estados Unidos aumenta lista de países con cobro de “fianza” para sacar visa
Rutas del Park and Ride: Te explicamos cómo llegar al Estadio Azteca para los partidos del Mundial

Park and Ride: Las 5 rutas exprés para llegar a los partidos del Mundial en el Estadio Azteca

Pakistán anuncia tregua temporal con Afganistán… por celebración religiosa

Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook