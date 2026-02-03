Lo que necesitas saber: Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, está acusado de cometer 38 delitos.



Este 3 de febrero de 2026, Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera al trono de la princesa Noruega se presentó por primera vez ante el Tribunal de Distrito de Oslo, lo cual marca el inicio del juicio en su contra por 38 cargos: violación y abuso en contra de una expareja, algunos de ellos.



Este caso ya se conocía desde hace meses. Sin embargo, cobra más relevancia 1) porque estamos a nada de, muy posiblemente, ver cómo se sentencia a un miembro de la realeza noruega 2) porque la madre del acusado (o sea, la princesa Mette-Marit) aparece en los recientemente publicados archivos de Jeffrey Epstein.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera al trono de la princesa Noruega / Captura de pantalla

Hijo de la princesa heredera de Noruega acusado de violación

Rara vez escuchamos hablar de la realeza de Noruega y esta vez el hijo de la princesa heredera del país nórdico es noticia internacional… aunque no por buenos motivos.

La Fiscalía de Noruega acusa a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, de cometer 38 delitos, que van desde acoso a la policía e infracciones de tráfico hasta cuatro cargos de violación.

Estos cargos por agresión sexual ocurrieron tras mantener relaciones con sus parejas mientras dormían… y por si fuera poco, también se cree que Høiby grabó todas las violaciones.

De acuerdo con The Guardian, Marius Borg Høiby inició su proceso declarándose inocente de los cuatro cargos de violación en su contra. Algunos de sus alegatos fueron inaudibles, pero lo que sí se oyó clarito fue que la fiscal principal, Sturla Henriksbø, exigió a la jueza que, a pesar del estatus de Høiby, hubiera “igualdad ante la ley”.

Lo juzgarán al igual que a todas las personas…

Todo apunta a que ni su ‘sangre real’ ni su conexión con el futuro rey de Noruega (su padrastro) lo salvarán de rendir cuentas por sus crímenes… o al menos eso aseguraron las autoridades.

Si lo declaran culpable de los cargos más graves, podrían condenarlo hasta a 10 años de prisión. Se espera que su juicio se realice hasta el próximo año.

Por el momento, el hijo de la princesa heredera de Noruega se encuentra en prisión preventiva: fue arrestado el domingo 1 de febrero por la noche, por nuevos cargos de agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción.