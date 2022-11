La familia de la mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez ha compartido en redes el hashtag #NosFaltaBlanca con la idea de visibilizar el caso y que entre los gobiernos de México y Perú logren localizarla.

De hecho, apenas el 13 de noviembre la Embajada de México en Perú publicó información sobre la desaparición de Blanca Olivia Arellano, quien viajó a este país de Sudamérica el 27 de julio para encontrarse con su pareja —a quien había conocido en línea.

Foto: @itskararellano

Sin embargo, a partir del 7 de noviembre la familia de la mexicana dejó de saber de su paradero. “Tememos por su vida”, publicó su sobrina.

La búsqueda de Blanca Olivia Arellano, mexicana desaparecida en Perú

La misma familia de Blanca Olivia denunció su desaparición en redes, contando el caso con detalles y fechas importantes.

La mexicana viajó a Perú el 27 de julio para conocer a su novio, pues su relación ya tenía tiempo y era a distancia, en línea. Aún así, para Blanca todo pintaba bien.

Foto: @itskararellano

El 7 de noviembre, denunció su sobrina, “la mayoría de los que la conocemos dejó de tener contacto en redes sociales”. Es decir, los seres queridos dejaron de saber del paradero, estado y situación de Blanca.

Su sobrina entonces decidió comunicarse con su pareja (Juan P.), entre otras cosas porque era él era el único contacto que Blanca tenía en Perú y porque él fue el último en saber del paradero de Blanca.

“Y es ahí donde se disparó nuestro temor”

Ya conversando con Juan P, la familia comenzó a darse cuenta de cosas raras. Por ejemplo, la pareja de la mexicana dijo que no sabía nada de ella, que Blanca se había ido por acuerdo mutuo y que había viajado de Huacho a Lima para buscar un boleto de avión de regreso a México —todo sin avisar a sus seres queridos y con el chip del celular fuera de servicio. “Para mí esto no tenía nada de sentido. Mi tía no desaparecería así como así jamás y menos sin avisar”, dijo su sobrina.

Foto: @itskarlaconk

Según la pareja de Blanca, supuestamente ella se aburrió de estar en Perú a los 15 días —además de que después alegó que ella era indigente y que todo se trataba de una noticia falsa.

Hoy, la familia Arellano Gutiérrez ha denunciado el caso y ha pedido la ayuda de la Embajada de México en Perú y las autoridades peruanas —cuya Fiscalía en Huacho ya se puso en contacto.

La respuesta de la embajada

La Embajada de México en Perú ya respondió a las denuncias de la familia de Blanca. ¿Qué dijo? Que el 11 de noviembre tomó el reporte por desaparición y que a partir de ese momento, la Embajada se movió con la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía para dar seguimiento en el caso —asistiendo a los seres queridos de Blanca Olivia.

Foto: @EmbaMexPeru

Y con respecto a los avances de las investigaciones, la primera en darlos tendrá que ser la Fiscalía o Policía de Perú, de acuerdo con la embajada mexicana. Aquí la explicación:

“Conforme a los protocolos en este tipo de casos , la información oficial sobre el avance de las investigaciones y sobre eventuales hallazgos y conclusiones serán comunicadas por las autoridades peruanas”.