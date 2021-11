México pedirá visa a brasileños… Brasil aplicaría la misma con mexicanos

Dado el incremento de brasileños que llegan a México con la intención de brincar a Estados Unidos, las autoridades migratorias volverán a pedir visa a los paisanos de Pelé.

Lo anterior fue informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, con ello, se acaba el periodo de no visado establecido con Brasil desde 2004. Aunque la medida podría ser sólo temporal.

“Con el objetivo de continuar con el intercambio turístico y comercial entre ambos países en un marco de seguridad jurídica apropiado y facilitación”, señala el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La visa será requerida a partir del 11 de diciembre a los nacionales de Brasil que pretendan ingresar a México en calidad de visitantes “sin permiso para realizar actividades remuneradas deberán tramitar visa en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, se agrega.

Según el comunicado de la SRE, la solicitación de visa a brasileños es la respuesta al flujo irregular (y “sustancial”) de viajeros procedentes del país sudamericano… además de que se ha detectado que grupos criminales lucran con la ilusión de varios de ellos que quieren llegar a Estados Unidos.

Los brasileños que lleguen a México vía terrestre o marítima deberán tramitar la visa física ante las autoridades consulares mexicanas, señala el acuerdo.

En el caso de las personas que lleguen por vía aérea, las autoridades mexicanas ofrecerán la facilidad del llenado del formulario conocido como Autorización Electrónica.

Dicho formulario se podrá conseguir de manera gratuita en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración. Nada más que con la debida antelación.

De acuerdo con las autoridades de México, la suspensión temporal del no visado entre México y Brasil se determinó ante el irregular arribo de viajeros brasileños cuyo perfil no concordaba con el del visitante común. Y no hablamos de prejuicios, sino de la falta de concordancia de los datos que proporcionaban.

Estos viajeros presentaban “inconsistencias en su documentación o información, robusteciendo la posibilidad de que un número significativo de personas que pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente”.

Brasil respeta medida… pero…

Un día después de ser anunciado el fin (temporal) del no visado, en Brasil dijeron “va, no hay bronca”. Respetan la decisión de las autoridades de México… pero, en respuesta, analizan responder con la misma.

“Brasil estudia la aplicación de reciprocidad proporcional a la medida mexicana”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

Y ya. Falta que se confirme la medida que haría que los mexicanos que quieran conocer Copacabana tengan que, igual, sacar visa.

Ahhh, por cierto, la exigencia de visa a brasileños que deseen ingresar a México excluye a aquellos que tengan visa de residencia en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y los países del espacio Schengen europeo.