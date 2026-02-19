Lo que necesitas saber:
En lo que va del 2026 se han confirmado 3,643 casos de sarampión en todo México.
Los contagios de sarampión en México no son poca cosa. Aun cuando ya se han implementado miles de módulos de vacunación, nuestro país sigue registrando altas cifras de contagios, superando los 10 mil casos confirmados.
México supera los 10 mil casos confirmados de sarampión
Mientras en la CDMX las autoridades buscan alcanzar la inmunidad comunitaria en marzo de 2026, hasta la fecha se registraron más de 10 mil casos confirmados de sarampión.
Para ser específicos, de acuerdo con Informe Diario del Brote de Sarampión en México, nuestro país ya registró 10,085 contagios entre 2025 y 2026.
Una cifra un poco preocupante, considerando que tan solo en los primeros dos meses del año se han registrado 3,643 casos, superando la mitad del total de contagios registrados en el 2025.
Aunque eso sí, la mayoría de casos de sarampión en este 2026 se han presentado en tres estados del país: Jalisco con 2,153, Chiapas con 326 y Ciudad de México con 228.
Más de 30 personas han muerto de sarampión en México
Y el brote de sarampión en nuestro país no solo se refleja en los casos confirmados, sino también en las muertes, pues al menos 31 personas han fallecido a causa de esta enfermedad entre 2025 y 2026.
Aunque de todas las personas fallecidas a causa de sarampión, tan solo en este año se han registrado 4. De ahí la importancia de las jornadas de vacunación que se han realizado en todo el país. Acá pueden checar los puntos de vacunación, así como los horarios.