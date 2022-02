Ah, bueno: Ministra en Malasia aconseja a los hombres golpear “suavemente” a sus esposas

¿En qué siglo estamos? Por medio de su cuenta de Instagram, la ministra de Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad de Malasia, Siti Zailah Mohd Yusoff, se aventó unos cuantos consejos que la pusieron en el ojo del huracán, sobre todo por el puesto público que tiene.

De acuerdo con la ministra, hay esposas que son “obstinadas” y que tienen que ser disciplinadas para que regresen al buen camino por sus esposos.

La funcionaria de Malasia publicó un video en su cuenta de Instagram en el que habla de que hay veces que las esposas son obstinadas, que “no hacen bien su trabajo” y que no escuchan. Es por eso que recomienda a los esposos que primero hablen con ellas, para explicarles qué están haciendo mal.

Si eso no funciona, los hombre deben dormir en otro lugar que no sea con su esposa por tres noches para expresar su inconformidad. Pero si tampoco funciona, entonces deben golpear “suavemente” a su esposa.

“Un toque físico suave, que eduque con amor, que no duela pero que demuestre nuestra determinación de cuánto queremos que cambie su temperamento”, afirma.

El asunto es que no es la primera vez que la funcionaria declara en favor de la violencia doméstica. Medios locales afirman que anteriormente la ministra ha dicho que las mujeres tienen que pedir permiso para hablar, que la forma de “reprender” al esposo es cuando está tranquilo y ya comió, etc.

Y obviamente hubo reacciones por estas declaraciones.

La organización denominada Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género (JAG) emitió un comunicado para pedirle a la funcionaria que no promueva la violencia doméstica y de aprobación a ideas y comportamientos que van en contra de la igualdad de género.

JAG calls for immediate resignation of Siti Zailah Mohd Yusoff, Deputy Minister of Women for her video message in support of violence against women pic.twitter.com/EgunGo0CeP

— Women’s Aid Org (@womensaidorg) February 14, 2022