Omar Chávez sale libre tras pasar más de 24 horas detenido en Culiacán

Lo que necesitas saber: Fuentes cercanas al caso señalan que enfrenta acusaciones por presunta violencia familiar.

Otra vez el apellido de Chávez está en el ojo del público… pero ahora no precisamente por el boxeo. Omar Chávez, hijo de la leyenda del pugilismo mexicano Julio César Chávez, quedó en libertad este jueves 31 de mayo luego de permanecer poco más de 24 horas detenido en Culiacán, Sinaloa.

El boxeador sinaloense había sido asegurado desde la mañana del miércoles 20 de mayo por elementos de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado al penal de Aguaruto, según información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Foto: @omarchavezzbu

¿Por qué detuvieron a Omar Chávez?

De acuerdo con el reporte oficial, Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido alrededor de las 08:53 horas del miércoles. Aunque las autoridades todavía no detallan públicamente el delito por el que fue asegurado, versiones cercanas al caso apuntan a una acusación por presunta violencia familiar.

Según esas versiones, el pugilista habría agredido a una mujer que presuntamente sería su pareja sentimental.

Un juez le concedió libertad condicional

El caso llegó este jueves ante un juez durante una audiencia celebrada en Culiacán. Ahí se determinó otorgarle la suspensión condicional del proceso, por lo que Omar Chávez podrá continuar el proceso legal en libertad.

Eso sí, deberá cumplir con las medidas cautelares impuestas por las autoridades mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La salida del boxeador del penal de Aguaruto no pasó desapercibida y rápidamente generó atención mediática, principalmente por el peso que tiene la familia Chávez dentro del boxeo mexicano.

Foto: Pexels

El regreso al boxeo… y ahora los problemas legales

La situación ocurre apenas meses después de que Omar Chávez intentara relanzar su carrera profesional. En enero de este año volvió a los cuadriláteros tras permanecer varios meses internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana que —según su entorno— fue impulsada por su padre, Julio César Chávez.

En aquel momento, personas cercanas al boxeador señalaron que enfrentaba problemas relacionados con apuestas deportivas y consumo de pastillas para bajar de peso, situación que lo llevó a alejarse temporalmente del boxeo para enfocarse en su recuperación.

Ahora, además de buscar estabilidad dentro del ring. Omar Chávez tendrá que enfrentar un proceso judicial que vuelve a poner su nombre bajo los reflectores.