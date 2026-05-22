Lo que necesitas saber: En la mesa de diálogo se abordaron los temas del afecto, el analfabetismo y hasta la fecundidad... todos en relación con las familias mexicanas.

Cuando escuchamos a alguien hablar sobre datos estadísticos, muchas veces solo nos imaginamos números sin ver lo interesante que pueden mostrar sobre algún tema… y aún más cuando se trata de las familias en México ¿No?

Bueno, pues gracias a una mesa de diálogo entre investigadores y especialistas se reveló nueva información sobre la población de nuestro país.

Imagen ilustrativa de familias en México // Foto: Pexels.

5 cosas que nos dicen los datos estadísticos sobre las familias en México

Y no, no se trata solo de gráficas. El análisis y la información que pueden arrojar los datos estadísticos funcionan como una herramienta para ver de otra forma algún tema. Esta vez te hablaremos sobre los datos estadísticos de las familias en México.

1. Disminución de los hijos… de 7 a menos de 2

Uno de los datos más interesantes revelados en esta mesa de diálogo es algo de lo que casi todo el mundo se está dando cuenta que pasa: las nuevas generaciones ya no tienen hijos.

De acuerdo con la información, en nuestro país una de las transiciones sociales más importantes ha sido la de la fecundidad, pues “se ha pasado de tener siete hijos por mujer en la década de los 60 a 1.6 en los últimos años”.

Imagen ilustrativa de familias en México // Foto: Pexels.

2. El analfabetismo y su relación con la fecundidad

Y hablando sobre tener hijos, en ese mismo encuentro también se tocó uno de los temas que afectan a nuestro país: el analfabetismo. Aunque esta vez no se abordó desde los datos normales como cuantas personas hay en México.

El análisis de datos de 1912 a 1978 demostró que las mujeres que no saben leer ni escribir suelen tener más hijos que las que tienen estudios.

“Las analfabetas tienen una mayor fecundidad que las de otros grupos educativos, lo que refleja su vulnerabilidad para tener una familia del tamaño que desearían“, mencionaron los expertos.

Imagen ilustrativa de familias en México // Foto: Pexels.

3. ¿De dónde viene el cariño para madres y padres?

Durante la conversación entre expertos se expusieron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Familias realizada a 24 mil personas en 2005.

El afecto percibido por las madres proviene casi de manera equilibrada entre hijos (26.3 %), abuelas (24.3 %) y esposos (24.2 %). ¿Y sobre los padres? Ahí la dinámica cambia, pues el mayor afecto percibido proviene de las esposas (44.2%) y las otras dos quedan casi a la mitad (hijos con el 21% y madres por el 19.3%).

“Si bien en el hogar nuclear a la que más se respeta es a la madre, al hablar del hogar extenso, todo el mundo a quien ofrece más respeto es a su propia madre”, señala la investigación.

Imagen ilustrativa de familias en México // Foto: Pexels.

4. ¿Con quiénes conviven los niños y jóvenes?

Y siguiendo el tema de las relaciones, ahora toca el turno de los hijos. Se analizó el tema a través de 23 mil entrevistas a personas entre 20 y 54 años, nacidas de 1962 a 1997, a quienes se les preguntó con quiénes convivieron en sus primeras etapas de vida.

“El 54.2% de los entrevistados convivieron siempre o casi todo el tiempo con ambos padres, el 13.7% vivieron después de los 12 años solo con la madre, el 20.6% después de los 16 o 17 años con familiares, el 5.4% estuvieron la mayor parte del tiempo en hogares nucleares extensos”, se reveló.

¿Y para el restante? En el 2.4% predominó la cohabitación solo con la madre en hogares extensos y, finalmente, para el 3.7% predominó una cohabitación con otros familiares.

Imagen ilustrativa de familias en México // Foto: Pexels.

5. Niveles socioeconómicos familiares y los jóvenes

Por último pero no por eso menos importante, gracias al análisis del Censo de Población del 2013, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se determinó que los niveles socioeconómicos familiares están relacionados con los jóvenes.

Y es que en los que hay menos personas, menos integrantes menores de 16 años y una proporción de personas ocupadas de 0.35 a 1 se asocia a niveles socioeconómicos elevados.

Por otro lado se encuentran los hogares con más personas, con más integrantes menores de 16 años y con proporción de individuos trabajando, en donde el índice socioeconómico es bajo.

“Contrario a lo esperado, ni el género de los integrantes, incluyendo el jefe, o la presencia de adultos mayores están asociados con la situación socioeconómica de los arreglos familiares extensos simples.

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

En fin. Si quieres leer todo sobre este encuentro entre especialistas y los datos estadísticos que se obtuvieron sobre las familias en México, por acá te lo dejamos.