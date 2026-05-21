¡Les cayó la voladora! Suprema Corte informa salida de trabajadoras que grabaron comercial en sus instalaciones

Lo que necesitas saber: La SCJN informó que trabajadoras involucradas en un comercial grabado dentro de sus oficinas presentaron su renuncia inmediata.

Lo que empezó como un par de videos “casuales” en TikTok terminó llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya hubo consecuencias.

Este 21 de mayo, la SCJN informó que solicitó retirar los videos grabados dentro de sus instalaciones y además ordenó revisar lo ocurrido, luego de que en redes sociales se hiciera viral un comercial de botanas grabado presuntamente desde oficinas del Máximo Tribunal.

Foto: Justicia México

¿Qué pasó con los videos?

Los clips comenzaron a circular en TikTok el pasado 20 de mayo y mostraban a varias colaboradoras participando en varios videos y haciéndole promoción a una marca que hace botanas.

Usuarios rápidamente identificaron que los videos habrían sido grabados dentro del edificio de la Corte, ubicado en avenida José María Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En uno de los videos, una trabajadora se comía las botanas de su jefa porque no la dejaba salir de la oficina. En otro, compartían snacks mientras “cumplían órdenes” laborales. Y el internet hizo lo suyo y el tema explotó rapidísimo.

La SCJN se deslindó del contenido

A través de un comunicado, la Corte aclaró que sus instalaciones están destinadas exclusivamente para actividades jurisdiccionales e institucionales, por lo que cualquier grabación con fines comerciales necesita autorización expresa.

Además, señalaron que ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo —titular de la ponencia donde trabajaban las involucradas— autorizaron el uso de los espacios para ese tipo de contenido.

La SCJN también enfatizó que la difusión de los videos se realizó “a título estrictamente personal” y que el material “no representa ni respalda” ninguna actividad oficial de la institución.

Presentaron su renuncia “irrevocable”

La parte más fuerte del comunicado llegó cuando la Corte informó que las trabajadoras que aparecen en los videos presentaron su renuncia “con efectos inmediatos y carácter irrevocable”.

Además, aseguraron que el contenido ya fue retirado de las redes sociales y que se inició una revisión interna para determinar si hubo uso indebido de oficinas, mobiliario, tiempo laboral o recursos institucionales.