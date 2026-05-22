Congreso de CDMX aprueba regulación de uso de celulares en escuelas, ¿de qué va?

Lo que necesitas saber: La idea no es prohibir los teléfonos celulares o castigar a los/las estudiantes por usarlos, sino crear estrategias para aprovechar la tecnología.

¿Es cierto que en CDMX el Congreso prohibió el uso de celulares en las escuelas? ¿Así de manera total? La verdad es que esta noticia ha sonado desde la aprobación de una iniciativa para regular el uso de teléfonos en primarias y secundarias y por acá les contamos de qué va.

El jueves 21 de mayo, el Congreso de CDMX aprobó una iniciativa cuyo objetivo es que en las escuelas haya un uso responsable de los teléfonos celulares, sin llegar a la prohibición. Algo así como un equilibrio.

Foto: Pexels.

Congreso de CDMX aprueba regulación de uso de celulares en escuelas

Se trata de la iniciativa —presentada por la diputada del PAN Laura Álvarez— para regular el uso de dispositivos móviles y tecnología digital, moviéndole a los artículos 64 y 7 de la Ley de Educación de CDMX.

La idea es generar —con estos cambios en la ley— hábitos saludables que les den chance a los/las estudiantes aprovechar la tecnología.

Así como estrategias evitar broncas de salud mental, emocional o que el celular se convierta en un distractor también ante los desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial.

Foto: @Congreso_CdMex

O dicho en otras palabras: se trata de pura estrategia de aprendizaje digital que los/las profes y escuelas deberán llevar a cabo.

Y es que la misma diputada Álvarez explicó que se trata de la versión light de su iniciativa original, la cual buscaba la creación y diseño de protocolos para limitar el uso y la portación de teléfonos celulares en primarias y secundarias.

Aunque, al final, este fue el resultado: no se prohíbe de manera absoluta el uso de celulares y tampoco hay sanciones o castigos.

“Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo.

Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, indicó Claudia Montes de Oca del Olmo, diputada de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial.

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¿Ustedes qué opinan de este primer paso para entrarle al uso inteligente y práctico de los celulares en escuelas en CDMX?