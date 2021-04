Morena se la juega con Salgado Macedonio, se acabó el plazo y no registró nuevo candidato

Imagínense el cuadro que tendríamos, en caso que el Tribunal Electoral nuevamente mande a chiflar a su máuser la impugnación de Félix Salgado Macedonio. Pues nada más el partido oficial (Morena) no tendría con qué competir en la elección de gobernador en Guerrero.

Pues lo anterior está a una resolución de suceder… ya que ayer se acabó el plazo establecido para que Morena registrara un nuevo candidato, tal como lo pidió el Instituto Nacional Electoral (INE), al ratificar la semana pasada la decisión de suspender la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

De acuerdo con Reforma, Morena tenía hasta ayer lunes, a las 14:55 horas (así de específicos) para registrar un nuevo candidato… sin embargo, eso no ocurrió y a ver cómo chin$%dos le hacen si no avanza la impugnación que nuevamente metió el senador con licencia.

“Lo que resolvió el INE fue notificarnos y nos ordenó hacer efectiva la sanción (contra Salgado) y de tener por perdido el derecho de este ciudadano de ser registrado como candidato a Gobernador, lo cual acordamos y nos ordena darle un plazo al partido para que haga la sustitución en un plazo de 48 horas“, comentó al Reforma el director del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, Nazarín Vargas Armenta.

Según el funcionario, lo que corresponde ahora es notificar al INE que Morena no registró a naiden… lo cual significa que, por el momento, Morena no candidato a la gubernatura de Guerrero. ¿Y si Félix Salgado Macedonio recibe otra negativa? “Yo no quisiera hablar de lo que pudiera pasar, ni en qué sentido puede resolver el Tribunal”.

“No hay plan B, Salgado Macedonio será candidato”: Morena-Guerrero

Félix Salgado Macedonio sabía que Morena se la iba a jugar con él y desistiría de registrar a un nuevo candidato. Por ello, agradeció desde el fin de semana la confianza de su partido… el cual confía en que el Tribunal Electoral no les vaya a hacer la maldad de dejarlos sin candidato.

“No hubo ni hay un plan B, Félix Salgado será nuestro candidato y él va ganar las elecciones a Gobernador”, aseguró el secretario general con funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

Pues en lo que siguen las campañas y se acerca el día de las elecciones, el domingo pasado Félix Salgado Macedonio presentó formalmente la impugnación contra la determinación del INE de cancelar su candidatura. El Tribunal tiene 12 días para resolver… y a ver qué pasa.