Si fuiste de los que sólo se concentraron en el Mundial de Qatar 2022 durante casi todo un mes (del 20 de noviembre al 18 de diciembre), por acá traemos una nota con las noticias que sucedieron a la par de los partidos mundialistas, y a las que tal vez no les echaste el ojo o no como quisieras haberlo hecho.

Desde el incremento de las protestas en Irán —que tienen desde septiembre de 2022— hasta la aprobación de las vacaciones dignas en México, va la recopilación.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

10 noticias que te perdiste mientras veías el Mundial de Qatar

Vacaciones dignas en México

Empecemos con las vacaciones dignas que es nada más y nada menos que la ampliación de los días de descanso vacacional (obligatorio y por ley) que tiene la banda mexa, después de que en la Cámara de Diputados y en el Senado discutieran y aprobaran esta iniciativa —en gran parte, gracias a la presión social, porque los diputados se estaban haciendo patos para aprobar los días consecutivos de vacaciones. Que por cierto, aquí te respondemos las preguntas más frecuentes de las vacaciones dignas en México.

Al final, los días de vacación —durante el primer año laboral— pasaron de seis a 12. Aquí les dejamos cómo quedaron las vacaciones dignas y cuántos días se tienen en México por ley y derecho:

Foto: @sopitas

El intento de disolver el Congreso en Perú

El 7 de diciembre fue el inicio de la inestabilidad política y social que actualmente vive Perú —aunque esta situación ya era prevista por todo el contexto que la rodeaba desde antes, mucho antes de que Pedro Castillo llegara a la Presidencia.

Resulta que ese 7 de diciembre, Pedro Castillo disolvió en Congreso de Perú y decretó un estado de excepción para evitar que lo destituyeran, pero no lo logró.

Foto: Paul Gambin-Reuters.

De hecho, Castillo terminó siendo detenido —cuando se dirigía a la Embajada de México en Perú en busca de asilo— acusado de varios delitos, entre ellos de presunta delincuencia organizada y hasta sedición.

Y hoy por hoy, nuestro país forma parte de este capítulo en la historia de Perú, las protestas por la liberación de Castillo y el nuevo gobierno de Dina Boluarte.

La Reforma Electoral de AMLO

Hasta el 19 de diciembre aún no está del todo aprobada la Reforma Electoral o… bueno, el plan B de AMLO porque —como ustedes imaginarán—, la discusión en la Cámara de Diputados y el Senado no ha sido fácil, aunque en poco tiempo han desechado hasta 300 dudas en torno a ella durante las sesiones.

Foto: @senadomexicano

(Algunos partidos aprovecharon para colar sus agendas —cof, cof el PT y PVEM). Sin embargo, si todo sale en orden, en 2023 podremos cachar la continuación de esta discusión y ver cómo queda el plan para cambiar el sistema electoral mexicano.

A grandes rasgos, acá lo que discutieron fueron cambios a un par de leyes y no a la Constitución completa. Las leyes fueron:

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la creación a la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

(Cambios que van desde el chance que los partidos tendrían para quedarse con el guardadito o el dinero que no usaron o la liberación de propaganda, que no es otra cosa sino la promoción de sus proyectos en tiempos electorales, cosa que actualmente no se puede).

Aquí puedes leer un poco más a detalle en qué consiste esta Reforma Electoral y por qué es una amenaza para la democracia en México.

Cláusula de la vida eterna

Aprovechando que les contamos del plan B de la Reforma Electoral de AMLO, en la iniciativa se coló la llamada Cláusula de la Vida Eterna que garantizaba al PT y PVEM una manera de mantener sus registros, en caso de no juntar los votos que necesitan en una elección federal.

Foto: Cuartoscuro-@PTNACIONALMX-@PartidoVerdeEcologistaMex

Esto era mediante el traspaso o la distribución de votos por una candidatura común (o en coalición). Allí, los partidos decidían el porcentaje de los votos que se iban para cada uno de los asociados, cosa que hoy en día es ilegal.

Al enterarse, AMLO dijo que vetaría el plan B si esta cláusula pasaba y, bueno, al final la Cámara de Diputados la desechó después, chequen nada más, de dos discusiones consecutivas.

Muerte de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla

El 13 de diciembre AMLO informó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a causa de un infarto y en medio de muchas especulaciones.

Foto: Mireya Novo-Cuartoscuro.

En su lugar fue nombrado Sergio Salomón Cespedes, excoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla y sustituyendo a Ana Lucía Hill, exsecretaria de Gobierno durante la gestión de Barbosa, político que llegó al poder en este estado tras la muerte de la entonces gobernadora Martha Érika Alonso.

Protestas en Irán

Desde septiembre de 2022 la gente ha salido a las calles de Irán para protestar por la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia de la Policía de la Moral, la joven fue arrestada por no llevar “correctamente” el velo o hiyab.

Este caso provocó también las protestas contra las restricciones y leyes sobre la vestimenta y por los derechos de las mujeres en Irán.

Esta situación fue denunciada en el Mundial de Qatar, donde la afición iraní se dio a la tarea de protestar en tribuna o la misma Selección Nacional. En este mes precisamente se desató una ola de detenciones y condenas a muerte contra los manifestantes.

El primer concierto de Bad Bunny en CDMX

Un buen número de personas se quedó sin entrar al primer concierto de Bad Bunny (el 9 de diciembre) en el Estadio Azteca en CDMX.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Se habló de clonación de boletos o la doble venta del boletaje. Hasta que este 19 de diciembre, 10 días después del caos, la Profeco dio a conocer que 2 mil personas se quedaron sin poder entrar al concierto, aunque descartaron la doble venta, según Ticketmaster, todo fue por un problema de intermitencia en el registro de boletos.

Los casos de meningitis en Durango

27 personas han muerto por meningitis en Durango, además de que hay 75 casos registrados, todos relacionados con la operación de cuatro hospitales privados, que de hecho ya fueron clausurados y sus dueños son buscados por las autoridades.

Foto: @SSDurango

La ley para proteger el matrimonio igualitario en Estados Unidos

El 13 de diciembre el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una ley para proteger el matrimonio igualitario y que lo blinda contra la ola conservadora que, desde la Corte gabacha, intentaba echarlo para atrás, tal como pasó con el derecho al aborto.

Foto: @POTUS

Elon Musk, Twitter y el periodismo

En una noche de diciembre, Elon Musk ordenó suspender las cuentas de Twitter de varios periodistas de CNN, el New York Times, The Washington Post entre otros, y que escriben de manera crítica sobre el empresario.

Musk alegó que tenía derecho porque supuestamente se estaban infiltrando en su vida personal a través del doxing. Sin embargo, fue evidente que esta orden obedecía a un tema que iba más allá y puso en la mesa si Twitter —bajo la dirección del empresario— es realmente un espacio para la libertad y derecho a la información, de expresión y periodística.

Foto: Getty Images