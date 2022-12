“Twitter right now is ?”. Este es el último tuit que publicó Elon Musk —por ahí de la 1:30 de la madrugada del 16 de diciembre— después de otra polémica que se armó en esta red social, tras la suspensión de las cuentas varios periodistas de medios como CNN, The New York Times, el Washington Post entre otros por una nueva, imprevista y cuestionable política que sorprendió al gremio periodístico digital.

Y es que nada más chequen: por un lado, los periodistas cuyas cuentas fueron suspendidas —así como CNN o el NYT— ven esta nueva política como un impulso en respuesta a la cobertura que se ha hecho alrededor de Elon Musk, mientras que del lado de Twitter, la plataforma dice que tomó esta decisión porque estaban doxeando al jefe.

Foto: Justin Sullivan-Getty Images.

(Aún y cuando Elon Musk, en un inicio, prometió que Twitter sería un espacio que respetaría la libertad y el derecho a la información y que incluso no se iría contra la banda que daba seguimiento a los vuelos de su jet privado).

Twitter suspende cuentas de periodistas que escriben sobre Elon Musk

La verdad es que Twitter ha estado viviendo momentos locochones desde que Elon Musk compró la plataforma —ahí tenemos cuando todo mundo pensaba que, tras la renuncia del personal de ingeniería, se iba a caer el changarro o la conversación que surgió en torno al regreso de la cuenta del ex presidente Donald Trump.

En este nuevo capítulo, Twitter tomó la decisión de suspender las cuentas de varios periodistas en las últimas horas. ¿La razón?

Foto: @elonmusk

En un space —moderado por Katie Notopoulos de Buzzfeed—, Musk dijo que estaban compartiendo información privada, como su ubicación en tiempo real.

Antes, en un tuitazo del 13 de diciembre alegó que todas estas acciones lo exponían a serios ataques y advirtió que iba a suspender la cuenta de cualquier persona que publicara info de la ubicación en tiempo real de quien sea, todo a raíz de que un hombre había seguido al auto que transportaba a su hijo y que, supuestamente, pensaba que se trataba del empresario.

Foto: @washingtonpost

Acá el mensaje: “Se suspenderá cualquier cuenta que proporcione información de ubicación en tiempo real de cualquier persona, ya que es una violación de la seguridad física. Esto incluye publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real. Publicar ubicaciones a las que alguien viajó con un ligero retraso no es un problema de seguridad, por lo que está bien”.

Peeeeeero

Esta decisión barrió con las cuentas de periodistas que tienen en común la cobertura critica de Elon Musk —así como sus otros negocios, como Tesla—, además de la plataforma Mastodon (una nueva red social que surgió como alternativa a Twitter, tras ser comprado por el magnate).

Varios periodistas denunciaron que ni siquiera recibieron un correo explicativo, nada. Y que incluso estaban sorprendidos porque ni siquiera usaban info de la cuenta que se ha encargado de compartir, por ejemplo, los vuelos del jet privado de Musk.

Foto: Scott Olson-Getty Images.

Las reacciones

Y algo que ha causado ruido es que el común entre estos periodistas es que son de corriente liberal, dan seguimiento a los movimientos de ultraderecha o a los negocios de Elon Musk.

En un comunicado, para CNN esta suspensión fue “impulsiva e injustificada” y resulta preocupante porque muestra una inestabilidad y volatilidad en el manejo de Twitter.

Foto: @AntonioCasilli

Además de que CNN ya pidió una explicación en corto a Twitter y ha dicho que le echará un buen ojo a su relación con esta plataforma.

En un mismo tenor fue la reacción del NYT, medio que calificó esta decisión como “cuestionable y desafortunada”.

Ahora queda ver los siguientes pasos en la dirección de Twitter, pues Elon Musk advirtió que no habrá distinciones y que “todos van a ser tratados de igual manera”, incluyendo a los periodistas que, acusó, “no son especiales” —¿?.

Foto: @FabianEberhard

Ojo, la suspensión de las cuentas de los periodistas —y el cambio de las políticas de Twitter— llegó tan sólo después del tuitazo del 13 de diciembre y sin explicaciones.

(Y ojo también por acá, porque esta suspensión de cuentas llega en contexto del informe de Reporteros Sin Fronteras (RFS) 2022, donde dan cuenta de que el periodismo libre es cada vez más acechado).