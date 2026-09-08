Lo que necesitas saber:

Las autoridades lograron recuperar algunas y están en la búsqueda de dos obras mas.

¿Se acuerdan del robo en el Louvre? Casi un año después sucedió un caso similar en el Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer —allá en la Riviera francesa—, donde dos sujetos se llevaron cuatro obras de arte durante la madrugada del 8 de septiembre.

Aunque las autoridades lograron recuperar algunas y están en la búsqueda de dos obras mas.

Sucedió otra vez: Roban pinturas de 9 millones de euros en el Museo Renoir
Foto: @jeanbaptiste_martin

De acuerdo con el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, su valor es de 9 millones de euros o 10 millones de dólares.

Roban obras de arte de 9 millones de euros en el Museo Renoir

Lo que se sabe es que un par de sujetos entraron al Museo Renoir antes de las 6 de la mañana y se llevaron cuatro pinturas, aunque poco después la policía los ubicó y comenzó la persecución, en la que dejaron caer una de las pinturas.

Aunque todavía buscan otras dos obras: “Todavía se buscan dos obras de Renoir. Reconozco la profesionalidad de las fuerzas del orden y de los investigadores, plenamente dedicados en recuperar este patrimonio inestimable”, dijo el alcalde.

Sucedió otra vez: Roban pinturas de 9 millones de euros en el Museo Renoir
Foto: @BryanMasson06/

El Museo Renoir es conocido como Villa Les Collettes que fue la antigua casa del pintor impresionista Auguste Renoir y ahí justo el autor pasó sus últimos años.

En los 60 esta propiedad pasó a manos de la ciudad y el museo reabrió al público en 2013.

Sucedió otra vez: Roban pinturas de 9 millones de euros en el Museo Renoir
Foto: Google Maps.

13 años más tarde protagonizaría uno de los robos cuyo modus operandi ya es analizado por la Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), que, explica, se cometen cada vez robos más violentos. Y con la participación de personas reclutadas en redes sociales.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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