Un par de sujetos robó el Museo Renoir, llevándose cuatro obras de arte, aunque la policía logró recuperar un par. Se trató de un modus operandi cada vez más frecuente en Europa.

Lo que necesitas saber: Las autoridades lograron recuperar algunas y están en la búsqueda de dos obras mas.

¿Se acuerdan del robo en el Louvre? Casi un año después sucedió un caso similar en el Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer —allá en la Riviera francesa—, donde dos sujetos se llevaron cuatro obras de arte durante la madrugada del 8 de septiembre.

Aunque las autoridades lograron recuperar algunas y están en la búsqueda de dos obras mas.

Foto: @jeanbaptiste_martin

De acuerdo con el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, su valor es de 9 millones de euros o 10 millones de dólares.

Roban obras de arte de 9 millones de euros en el Museo Renoir

Lo que se sabe es que un par de sujetos entraron al Museo Renoir antes de las 6 de la mañana y se llevaron cuatro pinturas, aunque poco después la policía los ubicó y comenzó la persecución, en la que dejaron caer una de las pinturas.

Aunque todavía buscan otras dos obras: “Todavía se buscan dos obras de Renoir. Reconozco la profesionalidad de las fuerzas del orden y de los investigadores, plenamente dedicados en recuperar este patrimonio inestimable”, dijo el alcalde.

Foto: @BryanMasson06/

El Museo Renoir es conocido como Villa Les Collettes que fue la antigua casa del pintor impresionista Auguste Renoir y ahí justo el autor pasó sus últimos años.

En los 60 esta propiedad pasó a manos de la ciudad y el museo reabrió al público en 2013.

Foto: Google Maps.

13 años más tarde protagonizaría uno de los robos cuyo modus operandi ya es analizado por la Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), que, explica, se cometen cada vez robos más violentos. Y con la participación de personas reclutadas en redes sociales.