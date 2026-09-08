El miércoles 16 de septiembre es el único día de descanso oficial por ley y no se recorre al lunes 14, por lo que no habrá megapuente.

Lo que necesitas saber: Detengan todo porque (por ley) no hay megapuente por el 16 de septiembre.

La gente ya comienza a buscar si habrá megapuente a propósito del 16 de septiembre. Al menos, eso muestran las tendencias en internet y por aquí les queremos contar que… cancelen todo: sólo habrá un día de descanso.

Y es precisamente el descanso oficial del 16 de septiembre, que no se recorre al lunes 14.

Foto: FOX

En el caso de las escuelas, la SEP marca el 15 de septiembre sólo como un día de conmemoración y reflexión. Pero nada de que no habrá clases.

¿Habrá megapuente por el 16 de septiembre?

Ya les dimos el spoiler, pero vámonos por partes. Primero, con el calendario del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP.

En efecto, el calendario del ciclo escolar de la SEP indica que el miércoles se suspenderán las labores docentes y, por ende, las clases.

Con respecto, al martes 15 de septiembre, tan sólo es un día dedicado a reflexionar y conmemorar —el inicio de la guerra de independencia de México.

Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

El resto de los días: lunes 14, jueves 17 y viernes 18 son días normales. De clases.

La Ley Federal del Trabajo también indica —únicamente— el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio y… no se recorre al lunes.

Aunque…

En las escuelas podrán hacer puente antes de que acabe septiembre. Sí, el calendario escolar tiene programada la realización del Consejo Técnico Escolar fase intensiva para el viernes 25 de septiembre.

Foto: SEP.

Los viernes de consejo son sinónimo de suspensión de clases o día libre para los estudiantes, mientras los/las profes se preparan. De hecho, estos consejos están programados para los últimos viernes de cada mes.

¿Qué días de descanso quedan para 2026?

La SEP contempla un puente para el 2 de noviembre porque ese día está marcado como suspensión de labores docentes. Aunque ese día no aplica para trabajadores y trabajadoras.

Eso sí, el tercer lunes de noviembre será día de descanso oficial y… puente por la conmemoración del 20 de noviembre.

Es decir, el lunes 16 de noviembre será de descanso tanto para estudiantes como trabajadores.

Y, bueno, el último día de descanso oficial que le quedará a 2026 será el viernes 25 de diciembre.

Así que anoten las fechas que vienen, si es que tiene pensando tomar unas buenas vacaciones o descanso.