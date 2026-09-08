Recién se publicaron los resultados de la famosa prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, en el que se determinan los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años, y México bajó de puntuación respecto a la prueba anterior en matemáticas y lectura.

Lo que necesitas saber: En comparación con 2022, México pasó de 395 a 388 puntos en matemáticas, de 415 a 408 en lectura y de 410 a 414 en ciencias.

Ni de panzazo pasaron los estudiantes de México… y es que por fin salieron los resultados de la prueba PISA 2025 y, desafortunadamente, nuestro país nuevamente “reprobó” matemáticas y lectora.

Foto: Cuartoscuro

México “reprueba” matemáticas y lectura en la prueba PISA 2025

Lo dicho. Recién se publicaron los resultados de la famosa prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, en el que se determinan los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años.

Y la neta, la educación en nuestro país no pinta nada bien… al menos no para matemáticas y lectura, materias en donde México bajó de puntuación respecto a la prueba anterior.

De acuerdo con los resultados de la prueba realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), los estudiantes mexicanos obtuvieron en ambas materias siete puntos menos que en 2022.

De hecho, esta vez nos fue tan mal que los resultados recientes se sitúan por debajo de los alcanzados entre 2009 y 2018. Algo similar ocurrió con la prueba anterior.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Ciencias, un rayo de esperanza para México

Peeero bueno, no todo son malas noticias. Y es que, aunque nuestro país tuvo resultados inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, esta última obtuvo mayor puntuación respecto a la evaluación anterior.

En ciencia, los mexicanos obtuvieron 414 puntos y subieron muy ligeramente, 4 puntos más que en la anterior edición. Eso sí, solo se mantuvieron promedios similares a los anteriores.

Sin duda, estos resultados nos muestran el nivel de conocimientos que hay en México y lo que hace falta para dejar de “reprobar” estas materias.