Julián Quiñones está nominado al Balón de Oro 2026. Sí, uno de los máximos goleadores de la Selección Mexicana en Mundiales, comparte terna con Lionel Messi, Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Lo que necesitas saber: Julián Quiñones marcó 4 goles en el Mundial 2026.

Julián Quiñones está nominado al Balón de Oro 2026. Sí, uno de los máximos goleadores de la Selección Mexicana en Mundiales, comparte terna con Lionel Messi, Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Y no podía ser de otra manera; Julián no solo tuvo un verano de ensueño en el Mundial 2026, también se encargó de destrozar todas las porterías de la Liga Profesional Saudí y hasta le arrebató el título de goleo a Cristiano Ronaldo la temporada pasada.

No queremos echarle más limón a la herida, pero ¿por qué lo sacaste en el partido contra Inglaterra, Javier?

¿Por qué nominaron a Julián Quiñones al Balón de Oro?

El Balón de Oro considera a Julián Quiñones como una ‘amenaza de banda’ y destaca que tiene una ‘aceleración explosiva’ y ‘fuerza física’ para moverse en el área chica, un verdadero depredador.

“Amenaza de banda a interior: Opera dinámicamente desde el flanco izquierdo, utilizando una aceleración explosiva y fuerza física para avanzar en diagonal hacia el área de penalti”.

Pero eso no es todo, también resaltan esa inteligencia que tiene para moverse dentro del campo, ya sea como delantero o en las bandas, que pudimos ver durante el Mundial.

“Movimiento de ataque versátil: combina una presión implacable en la línea defensiva con un desplazamiento táctico inteligente, funcionando cómodamente como delantero centro o como jugador de aislamiento por las bandas”.

Los números de Julián Quiñones

Pero además del gran nivel de Julián, el Balón de Oro también destacó sus impresionantes números en la temporada 2025-2026. Jugó un total de 46 partidos, marcó 41 goles, registró 5 asistencias y recibió 5 tarjetas amarillas.

46 partidos

41 goles

5 asistencias

5 tarjetas amarillas

0 tarjetas rojas

Fotografía @miseleccionmx vía X

Máximo goleador de la Selección Mexicana

Julián Quiñones también se convirtió, junto a Luis Hernández y Javier Hernández, en uno de los máximos goleadores de la Selección Mexicana en Mundiales con 4 goles.

Aunque ojo, solo Quiñones y el ‘Matador’ anotaron sus goles en una sola edición. El ‘Chicharito’ consiguió sus cuatro anotaciones en tres Mundiales.

