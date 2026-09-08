Después de un periodo de controversia e incertidumbre, NEON y Luca Guadagnino publicó el primer tráiler de Artificial, su nueva película con Andrew Garfield sobre Sam Altman, el cofundador y CEO de Open AI.

Una de las películas que más nos llama la atención es Artificial, la última producción de Luca Guadagnino junto a Andrew Garfield, la cual acaba de liberar su primer tráiler, en el que vemos al actor británico-estadounidense interpretando a Sam Altman.

Desde que se anunció Artificial, se ha rodeado de controversias, sobre todo cuando Amazon MGM decidió abandonar sus planes de distribución cuando la película ya estaba prácticamente terminada. ¿La razón? Oficialmente, el estudio dijo que la cinta estaría mejor con otra compañía.

Sin embargo, la decisión levantó sospechas porque ocurrió después de que Amazon cerrara una alianza con OpenAI que incluyó una inversión de 50 mil millones de dólares. Además, Sam Altman mantiene una relación con Jeff Bezos, fundador de Amazon, y asistió a su boda en el verano de 2025.

¿Se acuerdan de todo ese chisme? Pues bien, esa es la película que acaba de estrenar su primer tráiler. Y lo que nos parece fascinante es que, en este primer vistazo, se ve y se escucha como una película de terror.

Andrew Garfield en Artificial / Foto: NEON

Primer tráiler de Artificial

Artificial nos presenta a Andrew Garfield como Sam Altman, actual director ejecutivo o CEO y cofundador de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial detrás de ChatGPT.

En este primer avance, vemos a Garfield llegar a una enorme casa, mientras se escuchan voces de fondo que hablan de la inevitabilidad de un futuro marcado por la tecnología, una que no está destinada a aprender a partir de lo que le enseñamos, sino que se enseña a sí misma.

“Abrimos la Caja de Pandora”, dice la voz de Garfield como Altman. Y de ahí vemos al resto de personajes que acompañarán al protagonista, quien fue despedido y vuelto a contratar hace unos años en su misma empresa. Y de todo ese caos irá Artificial.

El elenco de Artificial

Andrew Garfield, nominado al Oscar, comanda Artificial como Sam Altman, y lo hace junto a:

La nominada al Oscar Monica Barbaro como Mira Murati, exdirectora de tecnología de OpenAI

El nominado al Oscar Yura Borisov como Ilya Sutskever, cofundador y exjefe científico de la compañía

Ike Barinholtz como Elon Musk, y Cooper Hoffman, Jason Schwartzman,

Chris O’Dowd y el nominado al Oscar Mark Rylance.

Parte del elenco de Artificial / Foto: NEON

Música original de Damon Albarn

Ahora que se compartió el primer tráiler de Artificial, Damon Albarn anunció que se haría cargo tanto de la música como la canción original de la cinta.