Lo que necesitas saber: Clara Brugada comparte la idea de Sheinbaum sobre cuidar el mensaje que se da a través de la música en lugar de prohibir un género musical

La polémica por los narcocorridos y corridos tumbados anda con todo, sobre todo luego de lo que pasó en la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria de Texcoco. ¿Se prohibirán esos géneros musicales en CDMX?

FOTO ILUSTRATIVA: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Clara Brugada habla sobre los narcocorridos y corridos tumbados

Resulta que la tarde de este 15 de abril, Clara Brugada dio una conferencia de prensa donde habló sobre el tema. Aclaró que la idea no es ponerse contra un género musical, sino cuidar los mensajes que se dan a través de la música, sobre todo en eventos masivos donde acuden personas de todas las edades.

“Nos sumamos por supuesto a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando, de que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar“, explicó la jefa de Gobierno en la conferencia.

Clara Brugada / Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada también hizo referencia a lo que ha sucedido en otros estados de la República, que en eventos donde se cantan corridos, se muestran imágenes de algunos narcotraficantes, dando a entender que el evento es en honor a ellos.

“No podemos estar promoviendo la violencia a través de la música, no podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia”.

FOTO ILUSTRATIVA: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Entonces se prohíben los corridos en CDMX?

Pero no, no quedarán prohibidos los corridos en la Ciudad de México. La jefa de Gobierno aclaró que se va a emitir una circular para limitar el mensaje que se da en eventos públicos, organizados o avalados por el gobierno de la CDMX.

Es decir, ni los narcocorridos ni los corridos tumbados quedarán prohibidos en CDMX como sí ha pasado en otros estados, pero se tomarán medidas para que en ningún evento de gobierno, o en una sede de la administración pública, se ponga música con apología a la violencia.

“La Ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, en los salones de gobierno, en infraestructura cultural, con esta perspectiva; hablar, platicar y garantizar que en la ciudad no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz“, finalizó Clara Brugada.