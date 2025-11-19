Lo que necesitas saber: Todo sucedió mientras Volodímir Zelenski se encontraba en una reunión con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.

Rusia desplegó un nuevo ataque con drones contra Ucrania. Está vez la región afectada fue Ternópil y el saldo fue de al menos 26 personas fallecidas, incluidos 3 menores de edad.

Apenas el viernes 14 de noviembre, Kiev, capital ucraniana, sufrió un ataque similar con aproximadamente 430 drones y 18 miles.

Fotografía @ZelenskyyUa

Ataque ruso deja 26 muertos y 73 heridos en Ucrania

Durante la noche del martes 18 noviembre, Rusia atacó a Ternópil, una ciudad cercana a la frontera con Polonia, con 476 drones, además de 47 misiles. Los proyectiles alcanzaron un par de torres de departamentos.

Ihor Klymenko, ministro del Interior, confirmó que la cifra de muertos ascendió de 25 a 26 personas, incluidos tres niños. 19 de las víctimas fallecieron durante el incendio que provocó el ataque.

Los cuerpos de emergencia y testigos confirmaron además que ante el inicio del fuego, varias personas intentaron saltaron por las ventanas en un intento desesperado por salvar su vida.

“Habitantes de Ternópil fueron los más afectados por la agresión rusa en este ataque masivo. Hasta el momento, sabemos que este ataque ruso se ha cobrado 25 vidas, entre ellas la de tres niños”. Escribió Volodímir Zelenski en su cuenta de X.

El ataque pudo ser peor, sin embargo, el ejercito de Ucrania logró interceptar unos 10 misiles. Por ahora, las autoridades siguen buscando más sobrevivientes entre los escombros de los edificios.

Todo sucedió mientras Volodímir Zelenski se encontraba en una reunión con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía en su país. De acuerdo con la declaraciones de Erdogan, están interesados en buscar una solución pacifica entre ambos países.

Turquía no ha tomado un bando en el conflicto, ya que parte de su territorio colinda con Ucrania y Rusia.