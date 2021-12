¿Una cuarta dosis? OMS dice que vacuna de refuerzo podría prolongar la pandemia de COVID

Mientras Israel ya anda pensando en una cuarta dosis como vacuna de refuerzo para adultos mayores y personal médico, la OMS ya salió a decir que calmantes montes y explicó que no por poner refuerzos una y otra vez, los países se protegerán mejor. Es más, alertó que todo esto podría prolongar la pandemia de COVID-19.

Noooo. Bueno, en realidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lleva un buen rato diciendo que en vez de que los países más ricos acumulen las vacunas, deberían enviarlas a las naciones de escasos recursos para que la vacunación contra el COVID-19 esté tablas.

Y no pase lo que ha pasado con las variantes y últimamente Ómicron.

“Es probable que los programas de refuerzo general prolonguen la pandemia, en lugar de ponerle fin, al desviar el suministro a países que ya tienen altos niveles de cobertura de vacunación, lo que da al virus más oportunidades de propagarse y mutar”.

Eso lo dijo el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus este 22 de diciembre y pues aprovechó para recordarnos que en este momento las hospitalizaciones se están registrando —en su mayoría— entre personas que no han recibido ni una dosis de la vacuna y no en quienes no hay recibido el refuerzo.

Así que el mundo debe tener como prioridad que todos los países alcancen el 40% de la vacunación en corto —y el 70% a mediados de 2022.

Si no, va a ser difícil que la pandemia pase —con todo y que ya se está trabajando en una próxima generación de vacunas, aunque ojo, las que se están aplicando en estos momentos son efectivas contra las variantes Delta u Ómicron, de acuerdo con la OMS.

Si le hubieran hecho caso…

Para rematar, Tedros Adhanom nos recordó que si los países ricos le hubieran hecho caso a la OMS, la vacunación del 40% en todos los países se hubiera alcanzado en septiembre —mediante el mecanismo COVAX.

Así que hay otra oportunidad para corregir el rumbo.