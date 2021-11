¿Grilla en Morena? Paco Ignacio Taibo II pide renuncia de Mario Delgado y critica a Monreal

“Mario (Delgado), si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia. No hay bronca”. Tsss, así tal cual Paco Ignacio Taibo II se la cantó al dirigente del partido y —de paso— criticó la chamba de Ricardo Monreal, que ha servido de plataforma para los partidos de derecha, de acuerdo con el director del Fondo de Cultura Económica.

Igual ya se toparon con este video y la discusión que surgió este fin de semana dentro de Morena, cuando en una sesión del Consejo Nacional hubo un buen de críticas en contra del trabajo de Mario Delgado y donde el mismo Paco Ignacio Taibo II cuestionó la falta de compromiso.

Paco Ignacio Taibo II se la canta a Mario Delgado en Morena

“Vamos por el mismo horrible camino en el que hemos estado avanzando, dejando a la 4T sin el gran instrumento que podría ser un partido movilizado y en contacto con la población”.

Para el escritor, la realidad es que los funcionarios y las funcionarias de Morena ya agarraron confianza, pero a los viejos hábitos de la política y están lejos de construir un partido con base social.

¿Cómo? Sí, de acuerdo con Taibo II, Morena podría hacer recorridos para saber cómo está la situación de la gente, ofrecer un espacio que escuche sus demandas y necesidades y, por ahí, hacer cambios.

Pero eso no está pasando ni en el comité encargado de ver los dineros de Morena, donde los funcionarios no se presentan a las sesiones —a ellos, por cierto, también les pidió su renuncia— ni en las Cámaras.

Y todo esto es por la mala gestión de Mario Delgado, a quien le dijo de manera directa que la neta, renuncie.

También hubo para Ricardo Monreal

“¿Qué tenemos en realidad? Un partido partido cargado de desprestigio más hechos verdaderamente inconcebibles. Como por ejemplo, que haya miembros de este partido que hayan hecho campaña electoral por partidos de esa nueva derecha.

Me pregunto, no sé si siga siendo miembro de este partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal, me pregunto si no hay suficientes elementos para pensar que promovió candidaturas antiMorena”.

¡Chaz! Esto lo dijo Paco Ignacio Taibo II porque ya todos y todas hemos visto a Monreal cabildear con otros partidos, pero la imagen de Morena no ha sido la mejor. Y este desgaste se refleja en la opinión pública.

Sesiones públicas en Morena

El sábado 30 de octubre se realizó esta sesión, algunos videos se filtraron en redes y se armó la rebambaramba en Morena. ¿Por? Pues porque un par de asistentes publicaron videos de esta reunión y eso no le gustó a la dirigencia del partido.

De hecho, dos consejeros fueron expulsados de esta sesión y como respuesta, militantes de Morena salieron a protestar, pidiendo que las sesiones sean públicas pa’ mayor transparencia.