De promesas y marchas: El testimonio de un padre que busca medicamentos para su hijo con cáncer

“Sus palabras duelen, lastiman”, nos cuenta Omar Hernández al teléfono. Se refiere a las polémicas declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell en las que acusa a los padres de niños con cáncer, que reclaman el desabasto de medicamentos, de impulsar una campaña “casi golpista” contra el gobierno.

“Él no sabe lo que es tener un hijo con cáncer o el sufrimiento que ellos tienen día a día con las quimioterapias”, reclama.

El hijo de Omar Hernández se atiende en el Hospital Infantil Federico Gómez y desde hace meses, el desabasto de medicamentos para atenderlo lo ha llevado a las calles a exigirlo, a través de su grupo en Facebook Guerreros Oncológicos.

“Ojalá nunca le pase, pero esas declaraciones lejos de ayudar, empeoran la situación”, comenta.

Platicamos con Omar Hernández al teléfono en #SopitasXAireLibre y más allá de las reacciones a las frases gubernamentales, tocamos un tema todavía más importante: cómo ha sido la lucha por conseguir medicamentos y en dónde han quedado los compromisos de las autoridades para atender a los niños con cáncer en México.

“No nos han dicho porque no ha llegado el medicamento”, comienza. La última promesa del doctor Juan Ferrer, director del INSABI, era que el día 23 de junio llegarían quimiorerapias desde Corea del Sur… pero no cumplieron.

“Nos dijeron que ya estaban liberados por COFEPRIS y que ya estaban en los almacénes del IMSS, ISSSTE e INSABI. Que nada más era cosa de que este sábado 26 de junio, se iban a distribuir a los hospitales. Nosotros confiamos que iban a llegar”, señala el padre de familia que se ha convertido en vocero del grupo de Guerreros Oncológicos.

“Nos retiramos y esperamos al sábado, un documento que nos iban a entregar con las claves que iban a ser entregadas. Esperamos el sábado, no llegó. Esperamos el domingo, no llegó. Hasta el día de hoy no ha llegado a los hospitales”, reclama Omar. “No nos han dicho que ha pasado con el medicamento. Si de verdad ya estuviera en los almacenes, se van a cumplir cuatro días parados”.

Los niños con cáncer en México tienen retrasos de 5 a 6 semanas en sus tratamientos.

“Se están modificando los protocolos de nuestros hijos”, nos explica Omar en #SopitasXAireLibre. “Lo que están haciendo los oncólogos es adelantarle quimioterapias a los niños, modificando los medicamentos. Los pequeños que son adolescentes se dan cuenta de la situación y los están afectando emocionalmente”.

“Mi hijo me dice que ya no luche”

Cuando Omar nos cuenta cómo los ha afectado el desabasto de medicamentos para el cáncer infantil toca un tema importante: cómo los niños se han dado cuenta del estrés y las preocupaciones que viven sus padres todos los días.

La frase que leen acá arriba se la dijo un padre que se encontraba cansado.

Cansado de la lucha por la enfermedad, por el activismo inesperado, por tener que salir a bloquear el Aeropuerto y cansado de que, si quisiera comprar por su cuenta el medicamento de su hijo tendría que desembolsar cantidades de dinero que no tiene. “Mensualmente son 70 mil u 80 mil pesos. Es imposible, no alcanza. Entre nosotros hemos tenido que estar donándonos el medicamento. Eso es lo que hemos estado haciendo”.

Y aún así, llega a ser insuficiente.

“No todos los pacientes alcanzan el medicamento”, cuenta Omar. “No alcanza para tanto niño que necesita tratamientos de cáncer”.

Escucha la entrevista completa

La plática de 15 minutos en #SopitasXAireLibre también habló de las reuniones que han tenido en la Secretaría de Gobernación —”Ni López-Gatell, ni el doctor Alcocer han estado en esas reuniones”, apunta—, la lucha por conseguir los medicamentos, la política que se ha desatado y por supuesto… un punto importante sobre cómo podemos ayudarlos.

Acá abajo la puedes escuchar completa.