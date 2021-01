“Rata de dos patas”: Paquita la del Barrio se estrena cantando en la política

Faltan dos meses para el registro de candidatos ya sea por coaliciones, partidos o vía independiente rumbo a las elecciones del 6 de junio. Peeeeeeeero ya en la carrera se han subido un buen de personajes del mundo deportivo, el espectáculo y la música como el caso de Paquita la del Barrio, la mera mera de la canción ranchera y que intentará ir por una diputación local aunque no sepa bien qué onda por la política.

“Estoy aquí por amor, porque así me nace… yo no sé qué hago aquí, ¿me entendieron? Yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”, dijo la cantante y oriunda de Veracruz en una confe de prensa realizada el 26 de enero.

📹🔴🇲🇽#Política Paquita la del Barrio interpretó el tema “Rata de dos patas” con mariachi en su presentación oficial con el partido Movimiento Ciudadano. Busca ser diputada.

Acompañada por el mariachi y al son de Rata de dos Patas, Paquita la del Barrio se estrenó cantando en la política mexicana sólo para dar a conocer que busca una candidatura como diputada del municipio de Misantla, Veracruz, abanderada por Movimiento Ciudadano (MC).

Y aunque la presentación fue el lunes pasado, la precandidatura de Francisca Viveros Barradas sigue dando de qué hablar, pues además de que se suma a la lista de actores, conductores y deportistas que intentarán contender en las elecciones del 6 de junio, varios tuiteros y tuiteras han cuestionado a MC por la utilidad de esta candidatura.

“No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”: Francisca Viveros Barradas, “Paquita la del Barrio”, quien se registró como precandidata de @MovCiudadanoMX a una diputación local en #Veracruz pic.twitter.com/JeyYm0JCla — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) January 26, 2021

Es decir, Paquita la del Barrio es la mera mera de la canción mexicana pero, ¿por qué sumarla a un proyecto de representación política cuando ella ha admitido que desconoce el proceso y más en una situación compleja como lo ha sido la pandemia? Esta ha sido la principal pregunta que ha rolado en redes sociales y pues a pesar de este cuestionamiento, no le hace.

MC abanderará a la cantante y habrá que esperar qué sucede con las precandidaturas.

De acuerdo con el calendario electoral del INE, del 22 al 3 de abril de 2021 los partidos políticos o las coaliciones deberán registrar a sus candidatos para —ahora sí— darle con todo a los comicios donde se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos.

Paquita la del barrio ha ganado reconocimiento por su trayectoria en la música y sus clásicas rolas contra el machismo. La cantante nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz.

Y pues tanto su historia personal como su trayectoria musical hablan de perseverancia luego de que Paquita saliera de Veracruz —donde se casó a los 16 años con un hombre que era 30 años mayor— y buscar suerte en CDMX como cantante.

Aunque en la amplia trayectoria de Paquita, la política no es su fuerte —como el caso de otros precandidatos y precandidatas que se han lanzado rumbo a las elecciones.