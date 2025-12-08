Lo que necesitas saber:

A diferencia de Netflix, la idea de Paramount es adquirir todo Warner Bros. Discovery.

La compra de Warner Bros. por parte de Netflix no será tan fácil como se pensaba… pues además de que Trump meterá su cuchara, Paramount lanzó una oferta “hostil” dirigida a los accionistas de WBD.

fusion warner bros discovery paramount
Fotos: WBD/Paramount

Paramount oferta para comprar Warner Bros. y frenar a Netflix

Sin duda, la noticia de que Netflix adquirió Warner Bro. ha dado mucho de que hablar… y es que Paramount también hizo una oferta por WB al inicio, pero Warner Bros. la ignoró.

Como era de esperarse, la empresa no se quedó con los brazos cruzados, sino que lanzó una contraoferta “hostil” que supera la de Netflix, además de que esta fue dirigida a los accionistas de WBD.

Y a diferencia de Netflix, que ofertó 27.75 dólares como acciones de Warner Bros., la idea que tiene Paramount es adquirir todo Warner Bros. Discovery por 30 dólares por acción y no solo los estudios cinematográficos y de TV de la firma, así como HBO y HBO Max.

Netflix compra Warner Bros
Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

¿Qué pasa si Warner Bros. acepta la oferta?

Si todo marcha bien y Donald Trump permite la compra, el acuerdo con Netflix se cerraría en los próximos 12 a 18 meses, una vez que Warner Bros. deje a Discovery.

Peeero si rompe su acuerdo actual con el gigante del streaming, deberá pagar a Netflix una penalización millonaria. En fin. habrá que esperar a ver que plataforma se quedará con Warner Bros.

