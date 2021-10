¿Le salió el tiburón? Patricia Armendáriz pide “evidencia” de desabasto de medicinas

Esta es la segunda polémica —así ruda— en la que cayó la actuaria y diputada de Morena Patricia Armendáriz en este 2021, pues en su cuenta de Twitter aseguró que a pesar de haber pedido evidencias sobre el desabasto de medicinas no encontró respuestas.

La emprendedora se refirió en especial a los medicamentos para niños y niñas con cáncer, lo que desató un buen de cuestionamientos contra el tuit y la respuesta de la asociación civil Nariz Roja —que trabaja en el apoyo a pacientes con cáncer.

Patricia Armendáriz pide “evidencia” de desabasto de medicinas

Aquí el tuit:

“Pues pedí a papás, mamás, [email protected] que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”.

Todo esto en contexto de los cuestionamientos a la Secretaría de Salud sobre la demora en la entrega de medicamentos oncológicos —que ya lleva un buen rato, desde 2019— y las respuestas del gobierno de AMLO que han ido desde la dificultad para encontrar las medicinas a nivel internacional y no con los proveedores de antes, el cierre de negocios con estos proveedores y hasta la falta de comunicación entre estados.

Al menos esas han sido las respuestas oficiales a demandas legítimas que buscan que niños y niñas tengan garantizados sus medicamentos.

Y a este tema complicado se sumó Patricia Armendáriz, quien —sin publicar un informe sobre las evidencias que buscaba— se aventó a escribir este tuitazo.

Horas después, la asociación Nariz Roja respondió e incluso aseguró que ha intentado un acercamiento con la diputada de Morena, sin tener novedades.

“Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema, te mandamos un DM y no respondiste cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence , son crueles, no tienen piedad de nadie”.

Así las cosas con la exintegrante de Shark Tank México, cuestionada anteriormente por otro tuit… uno sobre la base de la pirámide social.