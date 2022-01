Las palabras de Lydia Cacho sobre el asesinato de Lourdes Maldonado y la movilización de periodistas para exigir justicia

Con los hashtag #NiSilencioNiOlvido, #NoSeMataLaVerdad y #PeriodismoEnRiesgo, periodistas de México convocaron a una protesta por los asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa y los más de 40 reporteros y reporteras que han muerto en el ejercicio de su profesión.

Como seguro ya saben, el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado sucedió en la misma semana que el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez —y en el mismo mes que el asesinato de José Luis Gamboa—, en medio de la alerta que existe en México por la violencia ejercida contra el gremio.

Y en respuesta a la impunidad en que suceden estos casos, en al menos 15 estados sus compañeros y compañeras tomarán las calles.

#NoSeMataLaVerdad

Bien sabemos que México lleva muchos años hundido en la violencia contra periodistas, reporteros, reporteras, comunicadores, comunicadoras y fotoperiodistas por desempeñar su trabajo.

Los riesgos que corren van desde las amenazas contra su vida, el acoso, los robos y en casos más extremos, los asesinatos.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), siete periodistas fueron asesinados en nuestro país en 2021 y en cinco años, el registro llegó a 47.

Ante esta incesante violencia es que el gremio ha convocado a una protesta para el martes 25 de enero.

Periodistas convocan a protesta por asesinatos de compañeros

Esta convocatoria pide asistir a las distintas protestas con vestimenta negra, velas y fotos de las compañeras y los compañeros que han sido asesinados.

En CDMX la cita será frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) a partir de las 8 de la noche. Pero no será la única. Por acá dejamos la lista —compartida por el documentalista Temóris Grecko— de los estados donde se ha confirmado la protesta:

Acapulco, Guerrero, en la Asta Bandera Papagayo a las 7 de la tarde. Y en Chilpancingo, frente a la FGR también a las 7 pm. Baja California, en Las Tijeras, Tijuana, a las 5 pm y en la Fiscalía del estado en Mexicali a las 6 pm. Campeche también en la Asta Bandera a las 12 pm. Cancún, Quintana Roo en la explanada del Palacio Municipal a las 7 de la tarde y en la explanada de la bandera, en Chetumal. Chiapas, en las plazas de las ciudades principales a las 7 de la tarde. Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno a las 5 pm y la plaza de los periodistas en Ciudad Juárez a las 6 pm. Colima, frente al Palacio de Gobierno a las 6 de la tarde. Veracruz, en el parque 21 de Mayo a las 12 pm, la Plaza Lerdo a las 6 pm y el Zócalo de la ciudad a las 7 de la tarde. Sinaloa, en la catedral de Culiacán a las 5 pm y en Mazatlán, en el malecón Paraje Rafael Buelna a las 5 de la tarde. Guadalajara, en la Plaza de Armas, Jalisco, a las 18:30 horas. Nuevo León, Monterrey, en el Monumento a la Libertad de Expresión a las 8 de la noche. Yucatán, Mérida, en el Monumento a la Patria a las 8 pm. Michoacán en la Plaza Melchor Ocampo, Morelia, a las 8 pm y a la misma hora en la Plaza de los Mártires en Uruapán. Morelos en la Paloma de la Paz a las 6 de la tarde. Estado de México en el Palacio de Gobierno en Toluca a las 5 de la tarde. Y en Coahuila, Piedras Negras, en el Teatro Hundido de la Gran Plaza a las 8 de la tarde.

Este mismo 24 de enero, un grupo de periodistas, reporteras y reporteros protestó en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, para acompañar las protestas en Tijuana —donde Lourdes Maldonado y Margarito Martínez fueron asesinados— y exigir que de una vez por todas la violencia termine.

Las duras palabras de Lydia Cacho

Desde España, Lydia Cacho —quien permanece en exilio tras las amenazas en contra de su vida tras la publicación de Los demonios del edén— publicó un pequeño texto sobre la violencia contra periodistas.

A raíz del asesinato de Lourdes Maldonado, Lydia hizo un recuento de la impunidad que ha rodeado los casos de Miroslava Breach o Javier Valdez, la inacción de los gobiernos —hasta del actual— y cómo las redes y los pactos crecen entre autoridades y organizaciones criminales.

“De nuevo escribo un texto mientras el llanto no cesa; por mi ventana miro el cielo de Madrid y me invade una sensación confusa: estoy viva porque huí a tiempo de los sicarios y a la vez me siento culpable de haber sobrevivido, de no estar allá dando la batalla con mis colegas en el país de la muerte –que es también el país de la belleza, la cultura y la bondad–”.

Por ACÁ dejamos el enlace al texto completo ‘En el caso del asesinato de Lourdes Maldonado: matando periodistas no matan la verdad’.