El curioso pleito por el Pico de Orizaba: Ya no es de Veracruz y ahora es de Puebla

En estos últimos días se ha organizado una curiosa discusión geográfica, que no tiene ningún impacto en el mundo real —no es como que van a mover al volcán— pero que, por supuesto, levantó la polémica. Y es que el famosísimo Pico de Orizaba ya no pertenece al estado de Veracruz.

Al menos, según el INEGI, la montaña más alta de México está ubicada exclusivamente en Puebla.

Geográficamente, el bellísimo Pico de Orizaba —también llamado Citlaltépetl, por cierto— se encuentra en los límites de los dos estados del centro del país… pero una decisión administrativa acaba de ponerlos en jaque.

Resulta que el INEGI presentó el pasado 24 de septiembre la actualización de su Registro de Nombres Geográficos y ahí se dejaron caer con el enredo de quitar a Veracruz. Según las estadísticas oficiales, ahora la montaña más alta de nuestro país pertenece al municipio de Chalchicomula de Sesma, en Puebla.

En la misma actualización tundieron a Veracruz con otro cambio, pues el Cofre de Perote dejó de ser catalogado como volcán y ahora es cerro.

Responde el alcalde de Orizaba

Después de la polémica geográfica por la pertenencia del Pico de Orizaba, el alcalde del municipio que bautizó al volcán inactivo tuvo que responder.

Y lo hizo con bastante calma.

En una entrevista con Xeu Noticias, el alcalde de Orizaba, Igor Roji, dijo que no había muchas broncas por el cambio. “Yo creo que, aunque haya determinado esto el gobierno federal a través del INEGI, pues bueno, no, realmente pues no pasa nada con el hecho de que hoy, pues como pueblo mágico tenemos muchos atractivos, entre ellos el Pico de Orizaba”, señaló.

Además, dijo que se sentía tranquilo pues, aunque la cima esté en Puebla, la mayoría de turistas que visitan el Pico de Orizaba — especialmente montañistas— visitan su municipio, trayendo derrama económica para la localidad.