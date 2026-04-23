En Estados Unidos quieren a Italia en lugar de Irán en el Mundial 2026 y ya se lo pidieron a Infantino

Lo que necesitas saber: La solicitud fue enviada tanto a Infantino como a Trump por Paolo Zampolli, alto representante de Estados Unidos ante la FIFA nacido en Italia

Italia todavía guarda cierta esperanza de ir al Mundial 2026, y mira tú, lo haría nada menos que en lugar de Irán. Al menos así lo quieren en Estados Unidos, al grado de que ya le presentaron una solicitud formal a Gianni Infantino.

¿Te lo imaginas? La participación de Irán parece estar confirmada, pero sigue existiendo la posibilidad de que decidan no ir. Y aunque se supone que otro equipo de Asia sería el candidato a reemplazarlos (AQUÍ te contamos por qué), quieren que sean los italianos quienes tomen su lugar.

Selección de Irán / Foto: Mexsport

Solicitan a FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

La solicitud fue presentada por Paolo Zampolli, alto representante de Estados Unidos ante la FIFA. El nombre no es casualidad, y sí, es lo que te estás imaginando… Es italiano.

De acuerdo con el Financial Times, que entrevistó a Zampolli, la solicitud fue enviada tanto a Gianni Infantino como a Donald Trump, por lo que va en serio el asunto.

El argumento del enviado estadounidense es que Italia tiene todo el derecho del mundo de reemplazar a Irán por su historia, al ser cuatro veces campeones del mundo, además de que tiene el sueño de ver a su selección jugando en el país donde chambea.

Foto: @Azzurri (vía X)

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, dijo al citado Financial Times.

¿Por qué quieren que Italia vaya al Mundial 2026 en lugar de Irán? Puede haber más que futbol en la idea

Pero ojo, porque puede existir un trasfondo más político que deportivo. Se entiende que Estados Unidos busca arreglar su relación diplomática con Italia tras roces recientes que no le han gustado a nadie.

Todo a raíz de las críticas mutuas entre el Papa León XIV y Donald Trump, además de los dichos de la primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien defendió al Papa y también se volvió blanco de ataques por parte de Trump.

Vaya, que en realidad Estados Unidos no tiene realmente un deseo de ver a Italia en el Mundial 2026, sino que sería una forma simbólica de estirar la mano a Roma y restablecer sus relaciones.

Imagen de Trump // Truth social: @realDonaldTrump

Irán no podrá jugar el Mundial 2026 en México

Vale la pena volver a mencionar que no hay de otra… Irán juega el Mundial 2026 en Estados Unidos o no lo juega. Esto porque la FIFA rechazó su solicitud de jugar sus tres partidos en México, lo cual buscaron por miedo a que la seguridad de sus jugadores, cuerpo técnico y afición esté en riesgo en Estados Unidos (el propio Trump sugirió que no viajen por su propia seguridad).

Es por ello que, a días del Mundial 2026, la participación de Irán continúa en el aire y se siguen barajando opciones.

¿Italia? Se ve difícil y seguro recibirán muchas críticas en caso de que la FIFA aceptara la propuesta, pues mucha afición no vería con buenos ojos que vayan sin merecerlo. ¿O tú estarías feliz de verlos aunque no se lo hayan ganado en la cancha?