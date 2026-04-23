Lo que necesitas saber: Su lenta reproducción hace que cada decomiso como este no solo destape una red ilegal, sino que también deje ver el tamaño real del impacto que sigue teniendo este mercado

Como parte del “Operativo Trueno” y con el apoyo de inspectores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, lograron localizar un cargamento de aletas de tiburón, así como lo lees… de tiburón, que iban de México a Hong Kong y que tenían como destino el mercado negro.

Se han decomisado más de 50 mil aletas secas en 20 cargamentos distintos, con un peso de más de 700 kilos, este cargamento fue detectado en varios puntos de Estados Unidos, específicamente en Alaska, Kentucky y Ohio.

Así operaba la red que enviaba aletas de tiburón disfrazadas de autopartes

Este cargamento formaba parte de una red de tráfico más grande e ilegal, quienes para despistar a las autoridades camuflaron las aletas como autopartes para evitar ser descubiertos.

No se trataba de cualquier cargamento ni de “producto común”, sino de aletas provenientes de especies como el tiburón sedoso y el tiburón zorro de anteojos, ambas bajo regulación internacional a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas.

Y es que estos animales no solo son clave para el equilibrio marino, también están entre los más golpeados por la pesca y el tráfico ilegal, con poblaciones que han caído de forma alarmante en las últimas décadas.

Por si fuera poco, su lenta reproducción hace que cada decomiso como este no solo destape una red ilegal, sino que también deje ver el tamaño real del impacto que sigue teniendo este mercado en la vida marina.

¿Y por qué este negocio está tan vivo?

Detrás de este tipo de decomisos hay una demanda muy específica, las aletas de tiburón se usan principalmente para preparar la famosa sopa de aleta, un platillo de lujo en Asia que, más allá de su sabor, se valora por la textura y el estatus que representa en eventos importantes.

Foto: shutterstock

El problema es el costo real de ese “lujo”, ya que muchas veces las aletas se obtienen mediante prácticas como el finning, donde los tiburones son mutilados y devueltos al mar, condenados a morir.

Así, cada cargamento no solo habla de un negocio millonario, sino de una industria que sigue creciendo a costa de especies cada vez más vulnerables.

Foto: shutterstock

Y mientras estos cargamentos siguen cruzando fronteras en silencio, el mensaje es claro, el tráfico de aletas no solo sigue vigente, también sigue encontrando la forma de moverse bajo el radar, dejando a su paso un impacto que no se ve en cifras, pero sí en océanos cada vez más vacíos.



