Por qué el gobierno de Colombia sacrificará a 80 hipopótamos de, ¿Pablo Escobar?

Lo que necesitas saber: Pablo Escobar trasladó de Estados Unidos a Colombia a cuatro hipopótamos (un macho y tres hembras) para su zoológico privado en Antioquia.

Seguro en redes ya se toparon con los memes de los hipopótamos de Pablo Escobar y más que una “anécdota”, se trata de una encrucijada a la que científicos y el propio gobierno de Colombia se enfrentan. ¿Que pasó?

El gobierno de Colombia planea la eutanasia de 80 hipopótamos, “legado” del problemón tras problemón del narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980.

Foto: Pexels.

Los hipopótamos de Pablo Escobar

Resulta y resalta que en la década de los 80, Pablo Escobar —con todo el poderío que tenía— trasladó de Estados Unidos a Colombia a cuatro hipopótamos (un macho y tres hembras) para su zoológico privado en Antioquia.

Sin embargo, después de la muerte de Escobar —en 1993—, el grupo de hipopótamos quedó en el abandono y terminó por dispersarse en uno de los ríos de la zona. ¿El resultado?

Durante 3 décadas los hipopótamos se reprodujeron hasta alcanzar los más de 100 ejemplares.

Foto: @MinAmbienteCo

Y, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Colombia, en 2022 la población alcanzó, al menos, los 169.

El gran problema sigue siendo constante ya que, según estimaciones, en 2030 serían más de 500 y, finalmente, en 2035 superarían los mil ejemplares.

¿Por qué representa un problema?

Por acá ya les habíamos contado de este caso y la solución hallada en 2021. El tiempo avanzó y las autoridades de Colombia están más que decididas para llevarla a cabo.

Entre los argumentos está el hecho de que en 2022 los hipopótamos fueron declarados como una especie exótica invasora en Colombia.

O, dicho en otras palabras, amenazan a los ecosistemas y biodiversidad nativa mediante la colonización de pozos, estanques y ríos.

Foto: Joshua Ramírez-Pexels.

El impacto se observa en los cuerpos de agua, donde ha cambiado la cantidad de materia orgánica allí por la orina y heces de los hipopótamos, el temor de los pescadores de ser atacados y el aumento del turismo en los avistamientos, así como el desplazamiento y riesgos de otras especies como la tortuga de río o el manatí.

Entonces, el plan es reducir la población de hipopótamos con la eutanasia de 8o de ellos.

¿Hay alternativas?

Existe el plan de esterilización. Sin embargo, los resultados no han sido exitosos, pues sólo se han logrado esterilizar 11 en 10 años. Entonces, se trata de un plan lento y costoso para el gobierno colombiano.

Y también hubo un intento de reubicación pero por cuestiones legales y restricciones sanitarias tampoco ha sido una opción viable.

Lo que es cierto es que en Colombia existe un debate sobre qué hacer con los hipopótamos, mientras las autoridades deciden que la eutanasia de 80 de los ejemplares es un comienzo con argumentos ambientales.