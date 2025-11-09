Lo que necesitas saber: El Plan Michoacán constará de 12 ejes, más de 100 acciones, y una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Tras la reciente jornada de violencia que ha vivido Uruapan y todo el estado de Michoacán, Claudia Sheinbaum presentó (ahora sí) el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, que tendrá 12 ejes de acción y contará con una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Conferencia Plan Michoacán // X:@Claudiashein

Estos son los 12 ejes de acción que cubre el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

Las autoridades por fin presentaron de manera detallada el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’. Este contempla no 3 (como había dicho), sino 12 ejes de acción y tendrá una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Esta es la lista completa de los 12 ejes de acción del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’:

Seguridad

Desarrollo Económico con Bienestar: Apoyo al campo, producción forestal sustentable, electrificación e internet, turismo y empleo

Infraestructura, carretera y caminos

Infraestructura de agua potable, riego y saneamiento

Programas del Bienestar

Educación

Salud

Vivienda

Cultura

Mujeres

Jóvenes

Planes de justicia para pueblos indígenas

De acuerdo con la presidenta de México, este plan consta de más de 100 acciones y cada 15 días dará seguimiento a las actividades y dará a conocer los avances cada mes durante la mañanera.

Plan de Sheinbaum es similar al de Peña Nieto

Una vez que Claudia Sheinbaum presentó de manera formal su iniciativa que, palabras más, palabras menos, busca llevar la paz y la justicia a Michoacán, ahora sí podemos decir que esta estrategia no es nada nueva…

Y es que no solo es muy similar a la estrategia que implementó Enrique Peña Nieto durante su sexenio, sino que, de hecho, tienen la misma premisa: la violencia no se combate con más violencia.

El ‘Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr’ eran 5 ejes: economía familiar y empleos; educación y cultura para la prosperidad; infraestructura moderna y vivienda digna; salud y seguridad social, y desarrollo social y sustentabilidad.

En fin, todos sabemos cómo terminó ese intento de llevar la paz a Michoacán… esperemos que esta vez si funcione y que en el estado deje de gobernar la violencia y el crimen organizado.