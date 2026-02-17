Lo que necesitas saber: La causa principal de las contingencias ambientales no es la emisión de contaminantes, sino las condiciones del clima

“Se activa contingencia ambiental”, debe ser una de las frases que más hemos escuchado o leído en lo que va del año… Y obvio no es nada agradable que sea así. ¿Por qué demonios hay tantas contingencias ahora?

Todo tiene una explicación y acá te venimos a contar para que no te extrañe seguir en contingencia o que se active luego luego de haberla quitado.

Foto: Fausto Hernández -Pexels.

¿Por qué hay tanta contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La explicación formal que dan cada vez que se activa una contingencia ambiental, es porque los niveles de ozono superaron los límites establecidos que detectan los radares de las estaciones destinadas para ello.

La cuestión es, ¿y por qué se superan esos niveles? Es fácil pensar que porque ya no cabemos en esta ciudad con tanto auto, fábricas, negocios y demás, pero mira tú, eso no es la causa principal, ya que se necesita una combinación de dos factores y el segundo es el que nos está dando en la torre.

De acuerdo con el Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, los dos factores que suman para una contingencia ambiental son las emisiones de contaminantes (autos, casas, negocios, fábricas) y la meteorología, que se refiere a las condiciones climáticas que ayudan o no a la dispersión de esos contaminantes.

Fotografía ilustrativa Pexels

Si bien con eso de los contaminantes estamos hasta el cuello, son las condiciones meteorológicas las que están provocando tanta contingencia ambiental este año. El pasado 12 de febrero nos cayó un sistema de alta presión en el Valle de México, fenómeno que provoca cielos despejados, vientos débiles y alta radiación solar, ideal para que los contaminantes se queden estáticos.

“En una cuenca como el Valle de México, rodeada de montañas, la estabilidad atmosférica propicia que los contaminantes se acumulen. La intensa radiación solar, además, favorece reacciones fotoquímicas que producen ozono, el principal contaminante que activa contingencias en la Zona Metropolitana”, explicó en entrevista con la revista UNAM Global.

Bajaron los niveles permitidos y por eso también parece que hay más contingencias ambientales

En su conferencia matutina de este 17 de febrero, Claudia Sheinbaum mencionó algo similar para explicar por qué tanta contingencia. Agregó que estamos viviendo lo que se llama inversión térmica, que básicamente es que el aire frío se concentra en el piso y el caliente más arriba, pero debería ser al revés.

“Normalmente, el aire más caliente está en el piso y conforme se va elevando es más frío; cuando uno sube a una montaña es más frío que a nivel del mar, pero en la Zona Metropolitana el aire en la noche se enfría en la parte baja, y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el Sol; de aquí a que ese aire frío se calienta en la parte baja y empieza a dispersarse, pasan varias horas, entonces la capa más baja se queda con contaminantes; eso se llama inversión térmica, porque abajo está más frío que arriba cuando debería ser al revés”, dijo, cita Reforma.

Conferencia de Claudia Sheinbaum // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

Y sumado a todo lo anterior, otro factor es que la misma Presidenta explicó que los dichosos niveles de ozono establecidos se bajaron. Antes había que esperar a que esos niveles anduvieran en 300 ppb, luego a 200 y ahora se activa desde los 149 ppb.

“Es justo la época de terminación de invierno e inicio de primavera el momento de más contingencias ambientales en la Ciudad de México. Ahora hay más porque bajamos el nivel en el que se decreta la contingencia”.

En una contingencia ambiental no basta aplicar el Hoy no circula

Claro, a la gran mayoría de quienes vivimos en CDMX nos afecta del doble Hoy no circula, pero hay que considerar que antes no nos prohíben muchas más cosas cuando hay contingencia ambiental… Porque igual y deberían.

El mencionado Dr. García Reynoso explicó también que el ozono se forma a partir de la reacción entre los óxidos de nitrógeno que emiten los autos, y los compuestos orgánicos volátiles que se forman por cosas comunes: Usar gas en nuestras casas y peor si hay fuga, aplicar pinturas y solventes, la actividad comercial e industrial, e incendios forestales y/o provocados.

Cada que hay contingencia se activa el Hoy no Circula, pero cuestiones como evitar el uso de aerosoles, pinturas y todo tipo de solventes, o evitar emisiones de gas al cocinar en casa, quedan en recomendación, claramente ante la imposibilidad de checar que ninguna persona lo haga. Pero bueno, quizá en lugar de molestarnos, deberíamos tratar de hacer nuestra parte, ¿no?