Lo que necesitas saber: Estos son los carros que no circulan por contingencia ambiental en CDMX.

Habemus Doble Hoy No circula para el 17 de febrero de 2026 y por acá les contamos qué carros no circulan por contingencia ambiental en CDMX.

Todo vía la información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) que aplica para CDMX y, en general, toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Foto: Fernando Paleta-Pexels.

Estos son los carros que no circulan por contingencia ambiental

Sigue la Fase 1 de la contingencia ambiental, por lo que estos carros no circularán desde las 5 am hasta las 10 de la noche del martes 17 de febrero:

Coches con holograma 2.

Carros con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Carros con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Autos que no tengan holograma de verificación, como coches viejitos, de demostración o traslado, nuevos, los que cuentan con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, se les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Las unidades de carga local o federal dejarán de circular entre las 6 y las 10 de la mañana, con excepción de las que estén en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis la CDMX con holograma 2 y 1 con terminación 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como holograma 0 y 00 con terminación 7 y 8 no circularán después de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

Restricción del 50% a las unidades que reparten gas LP, tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea PAR.

Foto: @locatel_mx

Acá pueden checar con detalle la información de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula del 17 de febrero.

¿Cuántas contingencias lleva CDMX en 2026?

El 1° de enero se aplicó la primera contingencia ambiental pero sólo para una zona del Valle de México, la sureste. Y de ahí siguieron las contingencias en toda CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México:

8 de enero (se suspendió la noche del 9).

12 de febrero y se suspendió el 14.

La tarde del 15 de febrero se activó la Fase 1 para el 16 y siguió el 17.

Entre 5 y 11 contingencias en 2026

Pues sí, la CAME prevé entre 5 y 11 contingencias por ozono durante la temporada seca de 2026.

Foto: Fausto Hernández -Pexels.

Es decir, de febrero a junio, ya que se prevén menos lluvias que en 2025, pero ojo, el calorón no será tan severo como en 2024, al menos esos son los pronósticos.

¿Qué es el ozono?

Es un gas de efecto invernadero producido por la reacción de los gases Nox (oxido nítrico y dióxido de nitrógeno) y COvs (compuestos orgánicos volátiles que se liberan durante la quema de combustibles).

Y justo se registra en una temporada determinada conocida como: la temporada de ozono, que usualmente va desde mediados de febrero hasta inicios de junio.

Foto: Ali Alcántara-Pexels.

Durante este periodo, las condiciones climatológicas favorecen la formación y acumulación de este gas de efecto invernadero. Acá pueden leer más al respecto.

Recomendaciones

Ante una contingencia ambiental, la CAME hace esta serie de recomendaciones para sortear el impacto de la contaminación:

Evita actividades físicas, culturales y cívicas al aire libre entre la 1 y 7 de la tarde.

La suspensión de cualquier actividad al aire libre en escuelas o instituciones públicas y privadas entre la 1 y 7 de la tarde.

De por sí no es nada bueno, pero la CAME recomienda no fumar, en especial en espacios cerrados.

Para las empresas: que den chance de hacer home office a sus empleados.

Evita el uso de aromatizantes, pinturas, aerosoles o cualquier producto que contenga solvente.