Otra vez la mala calidad del aire hizo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono… así que para este lunes 16 de febrero habrá programa “Doble Hoy No Circula”.

Lo “bueno” de todo esto es que el engomado azul se salvó de ser nuevamente el afectado… pues por dos días seguidos no pudieron circular.

Contingencia en CDMX y Edomex



De acuerdo con las autoridades, este domingo a las 17:00 horas se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb.

¿Qué autos NO circulan el lunes 16 de febrero en CDMX y Edomex?

Debido a la contingencia ambiental, se activó el programa “Doble Hoy No Circula” para este lunes 16 de febrero y acá te dejamos los vehículos que no podrán circular. Spoiler: No le tocó al engomado azul.

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. También vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. También los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas. Con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Además de los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2, y 3. Les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.