¿Lo vieron? A inicios de octubre de este 2022, Joe Biden anunció la intención de perdonar todas las condenas federales (y leves) por posesión de marihuana. Esta noticia causó revuelo en todo Estados Unidos porque fue vista como un paso fuerte hacia la despenalización y… también nos puso a pensar qué pasa con la posesión simple de mois en México.

Acá en nuestro país nos hemos quedado medio atorados entre la promesa de campaña de AMLO —que iba a buscar los caminos para despenalizar el consumo de marihuana—, y sin embargo, todo se ha quedado en intentos que han sido cuestionados porque se saltan puntos bien importantes relacionados con los derechos humanos.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

En este contexto, en Sopitas.com aprovechamos para conversar con Frida Ibarra, directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) para cachar un poco mejor la importancia de una decisión como la que tomó Estados Unidos y lo que tendría que suceder en nuestro país —la eliminación del delito de posesión simple de marihuana.

Pa’ comenzar: ¿Qué es la posesión simple de marihuana?

Todo está en la Ley General de Salud. En un par de artículos que penalizan la posesión de marihuana o la cannabis hasta por 5 gr. O si son cantidades mayores a lo multiplicado por mil.

Esta tipificación aplica no sólo para la mota, sino también para otro tipos de drogas.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Y para calar cuánto es el consumo permitido, la Ley General de Salud tiene un tablita donde precisamente indica las dosis máximas de consumo personal e inmediato.

Si ustedes checan esta tabla se darán cuenta de que las cantidades para el consumo personal son mínimas. Y bueno, ahí es donde entramos en bronca. ¿Por qué?

Foto: dof.gob.mx

“A pesar de que hay una tabla que permite dosis para el consumo personal, se permiten dosis muy mínimas y no coinciden con el consumo real”.

Frida Ibarra nos explicó que estos rangos están un tanto alejados del consumo real y que en vez de ayudar a que todo esté ok con el consumo, propicia el escenario perfecto para que las personas consumidoras sean criminalizadas y haya abusos por parte de las autoridades.

¿Cómo estamos en México?

Va de nuez: la idea es que México esté abierto al consumo legal de la marihuana, peeeeero regulado en sus cantidades y sólo si se trata para uso personal.

Muy bonito y todo. Sin embargo, las cantidades permitidas por el artículo 479 de la Ley General de Salud no corresponden al consumo real y acá el problema es que una persona consumidora corre el riesgo de ser detenida en tanto no demuestre que lleva la cantidad permitida y que no la usa para fines comerciales, venta y distribución colectiva.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Acá un poco lo que señala otro artículo; el 477, que sirve de colchón para el 479:

“Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa al que posea alguno de los narcóticos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiera esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarse o suministrarlos aún gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder”.

Ya en la práctica, podemos decir que la posesión de drogas en nuestro país sigue siendo un delito, pese a esta tablita que les contamos.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Esto es lo que conocemos por posesión simple. Aunque en teoría ya hay una batalla ganada para evitar la penalización. ¿Cuál es?

Los caminos hacia la despenalización

“Desde 2015 cuando llegó el primer amparo a la Suprema Corte sobre el cannabis, se declaró inconstitucional la prohibición absoluta de uso personal de esta sustancia por ser violatoria al libre desarrollo a la personalidad y ser una medida desproporcional”.

Frida Ibarra precisó que la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) aún no resuelve los pendientes de índole penal sobre la posesión simple de marihuana.

Esto es así: “El tema es que la Corte después, en los cinco casos restantes que generaron jurisprudencia, sólo habló del tema administrativo, del tema penal nunca se tocó y, recientemente, llegó un caso de México Unido Contra la Delincuencia a la Suprema Corte, en la ponencia del ministro Alcántara Carrancá, pero tampoco quiso tocar el tema del delito de posesión simple”.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Pa’ pronto, en la ponencia del ministro sí se habló del reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad, peeeeeero también dejó sobre la mesa los límites de los derechos y el “orden público”.

Es decir, ya con eso, el ministro concluyó que no era posible declarar la inconstitucionalidad de la posesión simple y que todo estaba ok con la tablita —AQUÍ pueden leer un poco más de esta ponencia.

(Abrimos un breve paréntesis para recapitular: la SCJN reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró como inconstitucional la prohibición del uso de la marihuana, pero dejó habilitado el delito de posesión simple porque consideró que es una especie de control para evitar su venta y el daño a terceros).

Y, ¿qué ha pasado en el Congreso de la Unión?

“A pesar de que han habido muchos proyectos para la despenalización del cannabis, ninguno contempla la eliminación de la posesión simple de marihuana”.

La directora de Incidencia de MUCD señaló que la chamba en el Senado o la Cámara de Diputados se ha enfocado más hacia los intereses económicos, como la creación de un mercado de mois y hasta los impuestos a pagar.

Pero no hay mucho con respecto a los derechos humanos. Porque una vez que una persona es detenida —sin que demuestre cuánto lleva para su consumo— es vulnerable a la criminalización y abusos por parte de la policía.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Entonces, al final las propuestas que han pasado no terminan por resolver un problema que —de acuerdo con MUCD— no es equiparable a otros delitos relacionados con la venta y distribución de marihuana u otras drogas.

“Lo que estamos viendo es un uso excesivo e injustificado del derecho penal, el derecho penal al final es la herramienta última que puede usar el Estado para prohibir y castigar ciertas conductas”.

Y en Estados Unidos

Recién Joe Biden dio la orden para perdonar las sentencias federales y leves por posesión de marihuana.

Al mismo tiempo pidió a los gobernadores del gaba que hicieran lo mismo en las sentencias estatales.

Foto: FOX-especial.

De entre tooooodas las cosas importantes de esta decisión está el hecho de que Estados Unidos reconoció que su política contra las drogas no ha funcionado. Al menos no en el caso de la marihuana o la cannabis.

Otra cosa importantísima es que Biden reconoció que las personas detenidas y sentenciadas por posesión de mois fueron criminalizadas. Cargaron con estigmas y quedaron en desventaja —la mayoría pertenecientes a comunidades vulnerables como poblaciones latinas o afroestadunidenses. ACÁ pueden leer más de la decisión del presidente.

#PosesiónSinCárcel

Viendo lo que sucede en Estados Unidos, ¿por que México no da un giro con respecto a la posesión simple de marihuana y su consumo individual, personal?

“Estamos muy retrasados porque vamos en sentido contrario, no estamos viendo qué estamos haciendo con la regulación de la marihuana”, nos explicó Ibarra.

Foto: Inegi.

Para la integrante de MUCD falta un largo y complejo camino por recorrer para eliminar delito de posesión simple.

De hecho, Frida Ibarra comentó que las acciones contra el tráfico de drogas no se verían afectadas con la eliminación del delito de posesión simple, pues todavía “hay nueve delitos más que se pueden perseguir por el suministro y venta de las sustancias, entonces, es completamente innecesario que todavía castiguemos a las personas que consumen para uso personal”.

Un poco para derribar tabúes y concientizar a la gente, es que MUCD creó la campaña (junto con su hashtag) #PosesiónSinCárcel.

Un esfuerzo para dejar en claro cómo este delito termina por criminalizar a las personas por un consumo individual y, a su vez, fomenta la discriminación, el clasismo y las brechas en la impartición de justicia.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Es un delito que se presta a actividades discriminatorias y clasistas. Si vemos realmente a quiénes se detiene, vemos que son personas jóvenes, de bajos recursos.

De acuerdo con la ENPOL (Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad) 2021 (del Inegi), de las personas detenidas por posesión, 70% tenían educación secundaria o menos. 57% ganaban menos de 7 mil 500 pesos y 48% tenían entre 18 y 34 años”.

De esta manera es como va a estar rolando #PosesiónSinCárcel, campaña que sirve también para informar a la gente ante la ausencia de una campaña integral, de la Secretaría de Salud con Conadic (Comisión Nacional contra las Adicciones) que han dejado una parte de su chamba en manos del área de Comunicación de Presidencia.

Que dicho sea de paso, “lleva una campaña terrible, estigmatizante, discriminatoria, que manda mensajes absurdos, sin evidencia científica sobre el uso de drogas”, añadió Frida Ibarra.

Si te interesa seguirle el paso al tema e informarte sin tabúes y lejos de la criminalización, puedes seguir las redes de MUCD.

En Twitter: @MUCD. Y en Facebook: @MUCD.