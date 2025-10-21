Lo que necesitas saber: Las denuncias presentadas son presuntas irregularidades (como muchas otras) durante su gestión como gobernador de Tabasco, con un valor de casi 700 millones de pesos.

En una movida inesperada, la diputada María Elena Pérez-Jaén presentó ante la FGR no una, ni dos, sino… 37 denuncias contra Adán Augusto López, por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco.

Presentan 37 denuncias contra Adán Augusto por irregularidades de 700 mdp

¡Tiembla Adán Augusto! Resulta que María Elena Pérez-Jaén presentó ante la Fiscalía General de la República 37 denuncias penales en contra del senador de Morena.

Las denuncias presentadas son presuntas irregularidades (como muchas otras) durante su gestión como gobernador de Tabasco, con un valor de casi 700 millones de pesos.

De acuerdo con la diputada, estas acusaciones presentadas ante la FGR están basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020.

Una más a la lista…

Ya se le están juntando a Adán Augusto. Apenas ayer te contábamos sobre 7 casos de corrupción y nepotismo en los que está involucrado y ahora estas denuncias se suman a la lista de irregularidades.

Esperemos que pronto las autoridades hagan su chamba y retomen estas y otras acusaciones en contra de Adán Augusto por corrupción y nepotismo, porque tal parece que entre más pasa el tiempo, más trapitos sucios salen a la luz.