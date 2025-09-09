Lo que necesitas saber: El gobierno de Nepal intentó detener las manifestaciones con un toque de queda.

La tensión entre Nepal y la ‘Generación Z’ sigue en aumento. Acá les contamos de la muerte de 19 personas durante una de las manifestaciones. Y ahora, KP Sharma Oli presentó su renuncia como Primer Ministro de dicho país.

Recordemos que el problema comenzó luego de que el gobierno anunció un breve bloqueó en varias redes sociales. Según ellos, tienen la intención de aprobar algunas reformas que aseguren que dichas plataformas sean “adecuadamente gestionadas, responsables y rindan cuentas”.

Protesta de la Generación Z en Nepal // Foto: Getty Images

Renuncia primer ministro de Nepal por protestas de la ‘Gen Z’

Después de una jornada llena de manifestaciones, violencia y represión, KP Sharma Oli presentó su renuncia como primer ministro de Nepal. Dice que su intención es no obstaculizar el dialogo. Según él, su ausencia ayudaría a llegar a una solución entre el gobierno y la ‘Generación Z’ más rápido.

“Honorable Presidente, he renunciado al cargo de Primer Ministro con efecto a partir de hoy, para avanzar en la búsqueda de una solución política y la resolución de los problemas“. Explicó Oli en un carta dirigida a la presidencia.

KP Sharma levantó al prohibición de forma temporal cuando las protestas se volvieron más violentas. Sin embargo, fue demasiado tarde para detener a los manifestantes, quienes salieron a las calles pese al toque de queda que ordenaron las autoridades.

Las cosas empeoraron cuando algunas personas intentaron ingresar al Parlamento y fueron detenidos por la policía. Primero con gas lacrimógeno y después con disparos, mismos que acabaron con la vida de 19 personas dejaron unos 300 heridos.

El ex primer ministro tenía la idea de que su salida calmaría las protestas, pero no fue así. Cientos de manifestantes festejaron su renuncia en las calles, sin intención de detenerse.

Muere esposa del un ex Primer Ministro

Una de las casas incendiadas durante las protestas fue la de Jhalanath Khanal, ex Primer Ministro de Nepal. Lamentablemente, su esposa Rajyalaxmi Chitrakar se encontraba en casa cuando el fuego inició. Sufrió varias quemaduras graves y aunque fue trasladada al Hospital de Quemados de Kirtipur, falleció horas más tarde.

De acuerdo con la información de EFE, al menos tres personas más murieron tras las heridas que sufrieron en las protestas.