Lo que necesitas saber: El gobierno de Nepal lleva varios días realizando un proyecto de ley que -según la versión oficial- busca que las plataformas sean “adecuadamente gestionadas, responsables y rindan cuentas”.

Una manifestación en Nepal terminó en tragedia. Durante la “protesta de la Generación Z” en contra del gobierno por el bloqueo de redes sociales, se registraron disturbios en los que varias personas murieron.

Protesta de la Generación Z en Nepal // Foto: Getty Images

Manifestación en Nepal deja al menos 19 muertos y cientos de heridos

Este lunes en Katmandú, Nepal, se llevó a cabo la “protesta de la Generación Z”, una manifestación en contra de las órdenes del gobierno de bloquear la mayoría de las redes sociales.

Tristemente, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en disturbios en los que 19 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridos.

La protesta comenzó sin incidentes, pero rápidamente se volvió violenta. Esto luego de que varios manifestantes trataron de ingresar al Parlamento, por lo que la policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y… balas.

Ante la situación, el gobierno de Nepal anunció un toque de queda para lo que resta del día en los alrededores del Parlamento. Además, desplegó a su ejército.

Protesta de la Generación Z en Nepal // Foto: Getty Images

¿Por qué el gobierno quiere bloquear las redes sociales?

El gobierno de Nepal lleva varios días realizando un proyecto de ley que -según la versión oficial- busca que las plataformas sean “adecuadamente gestionadas, responsables y rindan cuentas”.

Para no hacerte el cuento taaaan largo, esta iniciativa estípula que las plataformas deben registrarse en el país para combatir su uso indebido.

Las autoridades han informado que los usuarios crean cuentas faltas para difundir discursos de odio y noticias falsas (algo que pasa aquí y en China).

La manifestación que terminó en tragedia ocurrió luego de que las autoridades ordenaran el bloqueo de algunas plataformas de internet, en su mayoría redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, X o YouTube.